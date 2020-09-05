Гаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережі

Екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва не боїться експериментувати зі стилем і приміряти сміливі і часом несподівані образи. 30-річна співачка поділилася в своєму Instagram жаркими кадрами, на яких постала в дуже спокусливому луці, до повного захоплення фанатів.

На серії фото артистка позує в образі знаменитого зайчика Playboy - чорному боді з відвертим декольте і колготках у сітку. Сексапільний аутфит доповнюють заячі вушка і білий хвіст, а також чокер у вигляді комірця з краваткою-метеликом.

Крім того. Надя одягла перуку і постала з темним волоссям до плечей, яке вкладене в зачіску в стилі ретро.

В такому сміливому вигляді Дорофєєва брала участь в зйомках мюзиклу "Ритм", автором якого став Дмитро Монатік.

Надя Дорофєєва приміряла пікантний образ спокусливого зайчика Playboy (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"А ви вже бачили мюзикл "Ритм"??? Знаю як ви багато працювали і хотіли, щоб він усім сподобався! Ребятааааа, так і вийшло! Браво! Кожен номер - захват! та коротше! самі дивіться", - прокоментувала знімки співачка.

Звичайно ж, такі фото не залишили байдужими шанувальників зірки і викликали цілий шквал захоплених коментарів.

Зайка наша

Костюм тобі дуже йде

Костюми - кайффффф

Естетика

Це був вогонь

Нереально крутий Мюзикл

Це бомба

А образ якоїсь

Кілька разів переглянув, дуже круто. А Дантес кращий

@nadyadorofeeva ти така красуня в цьому образі

Як можна бути такою сексуальною?)

Шикарні, і ви шикарна

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала, як релаксує на газоні в купальнику і ласує фруктами.

До речі, Надя Дорофєєва розповіла про незручний випадкок з життя, пов'язаний з еротичною зйомкою для чоловічого видання.