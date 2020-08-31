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В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні

Понеділок 31 серпня 2020 17:33
В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні
Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка з сумом прощається з літом

Надя Дорофєєва дуже любить літо і сумує, що воно вже практично закінчилося. 31 серпня співачка показала у своєму Instagram, як вона проводить останні теплі дні у своєму заміському будинку, де вона живе з чоловіком Володимиром Дантесом.

Зірка поділилася атмосферним знімком, на якому позує, лежачи на зеленому газоні на животі. На артистці - рожевий верх від купальника і білі чи шорти, чи то штани. Особливу увагу привертає зачіска Наді - її волосся заплетене в косу, в яку красиво вплетені квіти ромашки.

Поруч з дівчиною на траві лежать персики та сливи, а вона тримає в руці вже надкушений фрукт.

В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні

Надя Дорофєєва показала, як релаксує на травичці з фруктами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Яке ти швидке, літо", - прокоментувала яскраве фото Дорофєєва.

Шанувальники засипали свого кумира захопленими компліментами, а також побажаннями якнайшвидшого одужання - в сториз Надя повідомила, що захворіла і лежить вдома з температурою.

В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні

Надя Дорофєєва поскаржилася, що захворіла (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Надя краща
  • Надя якнайшвидшого одужання
  • Красуня)
  • шикарна Зачіска
  • Укюсно?
  • Надя! Фото Агонь
  • Ваууууу
  • Так взагалі літо попутало берега!!!! Де літо то в підсумку былоооо???????? Эууу
  • Надюша, одужуй. Ми з тобою, шалено любимо
  • Красуня
  • Ах ромашка біла). Слова з пісні.
  • набокова Лоліта

В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоніВ купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в одній білизні зарядила шанувальників потужною мотивацією і закликала любити і приймати себе.

До речі, Надя Дорофєєва розповіла про незручний випадок з життя, пов'язаний з еротичною зйомкою для чоловічого видання.

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