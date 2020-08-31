В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні

Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка з сумом прощається з літом

Надя Дорофєєва дуже любить літо і сумує, що воно вже практично закінчилося. 31 серпня співачка показала у своєму Instagram, як вона проводить останні теплі дні у своєму заміському будинку, де вона живе з чоловіком Володимиром Дантесом.

Зірка поділилася атмосферним знімком, на якому позує, лежачи на зеленому газоні на животі. На артистці - рожевий верх від купальника і білі чи шорти, чи то штани. Особливу увагу привертає зачіска Наді - її волосся заплетене в косу, в яку красиво вплетені квіти ромашки.

Поруч з дівчиною на траві лежать персики та сливи, а вона тримає в руці вже надкушений фрукт.

Надя Дорофєєва показала, як релаксує на травичці з фруктами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Яке ти швидке, літо", - прокоментувала яскраве фото Дорофєєва.

Шанувальники засипали свого кумира захопленими компліментами, а також побажаннями якнайшвидшого одужання - в сториз Надя повідомила, що захворіла і лежить вдома з температурою.

Надя Дорофєєва поскаржилася, що захворіла (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя краща

Надя якнайшвидшого одужання

Красуня)

шикарна Зачіска

Укюсно?

Надя! Фото Агонь

Ваууууу

Так взагалі літо попутало берега!!!! Де літо то в підсумку былоооо???????? Эууу

Надюша, одужуй. Ми з тобою, шалено любимо

Красуня

Ах ромашка біла). Слова з пісні.

набокова Лоліта

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в одній білизні зарядила шанувальників потужною мотивацією і закликала любити і приймати себе.

До речі, Надя Дорофєєва розповіла про незручний випадок з життя, пов'язаний з еротичною зйомкою для чоловічого видання.