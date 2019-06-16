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Гарячий вікенд: Холостяк 9 з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2019 - 14:07
Гарячий вікенд: Холостяк 9 з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фото
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пристрасна парочка вирушила на батьківщину Микити

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін розбурхав шанувальників новим знімком з коханою, який вийшов дуже спекотним. На своїй сторінці в Instagram він показав, як вони з Дашею Квітковою проводять час удвох - парочка відправилася на відпочинок в рідне місто радіоведучого, Чернівці.

Там Микита і Даша вирушили позасмагати на пляж - ймовірно, якогось комплексу відпочинку. На фото Квіткова у чорному бікіні і сонцезахисних окулярах лежить на шезлонгу, а екс-Холостяк затишно розташував свою голову на її спині. Вони обидва щасливо посміхаються на камеру.

"Проводимо гарячий вікенд у мене на батьківщині", - прокоментував Добринін.

Гарячий вікенд: Холостяк 9 з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фото

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша теж поділилася кількома кадрами на своїй сторінці - ще більш пристрасними. На них напівоголена парочка ніжно обіймається і цілується.

"В скарбничку щасливих днів", - зазначила Квіткова.

Гарячий вікенд: Холостяк 9 з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фотоГарячий вікенд: Холостяк 9 з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фото

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Підписники прийшли в захват від подібних фото і вкотре зазначили, що вони просто ідеальна пара. Також фолловери залишили багато компліментів фігурі Даші і ефектному торсу Микити.

  • Дуже підходите один одному
  • Ви дуже гарна ідеальна пара. Я за вас тримала кулачки
  • Попа у Даші красива
  • Як ви класно виглядаєте
  • Красива і ідеальна пара
  • Які ви милі . Щастя вам і любові величезною))
  • Через екран відчутно вашу любов
  • Ви найкращі, я дуже рада що ви разом. Ви добре виглядаєте разом!!!
  • Класно, що ви разом!
  • Молодці! Гарного вам відпочинку! Щиро рада за вас!
  • Приємно на вас дивитися - красива, і найголовніше, щаслива пара!!
  • Обожнюю вас,ви дуже гарні, а фігура у Даші вогонь, та вона принадність, Микита не відпускайте її, любіть ещееее міцніше Дашуню
  • Якщо чесно,я в першому випуску я ставки поставила на ДашуНе знаю чому,але от що то ....як ,але я для себе одразу сказала це буде пара. І ось відбулося. Любіть один одного. Ви наче 100 років знайомі
  • Ви такі кльові і позитивні
  • "Дуже рада за вас, весь "холостяк" була за Дашку і ось воно щастя, Вітаю
  • Любов зашкалює
 

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, Микита Добринін і Дарія Квіткова відверто розповіли про те, як розвивалися їхні стосунки, що відбувається в їх життя після шоу. Екс-Холостяк зізнався, що хоче кожен день прокидатися разом з коханою.

А ще ми писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарію Квиткову.

До речі, Холостяк 9 Микита Добринін розчулив мережу ніжним фото з коханою.

Щасливі разом: Холостяк 9 розчулив мережу ніжним фото з коханою Холостяк 9 Микита Добринін про свою обраницю: Хочу прокидатися з нею постійно
Новини України ХолостякМикита Добринін
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