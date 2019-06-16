Горячий уикенд: Холостяк 9 с любимой взбудоражили сеть жаркими пляжными фото

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Страстная парочка отправилась на родину Никиты

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин взбудоражил поклонников новым снимком с любимой, который получился весьма жарким. На своей странице в Instagram он показал, как они с Дашей Квитковой проводят время вдвоем - парочка отправилась на отдых в родной город радиоведущего, Черновцы.

Там Никита и Даша отправились позагорать на пляж - вероятно, какого-то комплекса отдыха. На фото Квиткова в черном бикини и солнцезащитных очках лежит на шезлонге, а экс-Холостяк уютно расположил свою голову на ее спине. Они оба счастливо улыбаются на камеру.

"Проводим горячий уикенд у меня на родине", - прокомментировал Добрынин.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша тоже поделилась несколькими кадрами на своей страничке - еще более страстными. На них полуобнаженная парочка нежно обнимается и целуется.

"В копилку счастливых дней", - отметила Квиткова.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Подписчики пришли в восторг от подобных фото и в который раз отметили, что они просто идеальная пара. Также фолловеры оставили много комплиментов фигуре Даши и эффектному торсу Никиты.

Очень подходите друг другу

Вы очень красивая идеальная пара. Я за вас держала кулачки

Попа у Даши красивая

Как вы классно смотритесь

Красивая и идеальная пара

Какие вы милые . Счастья вам и любви огромной))

Через екран відчутно вашу любов

Вы лучшие, я очень рада что вы вместе. Вы хорошо смотритесь вместе!!!

Классно, что вы вместе!

Молодцы! Хорошего вам отдыха! Искренне рада за вас!

Приятно на вас смотреть- красивая, и самое главное, счастливая пара!!

Обожаю вас,вы очень красивые, а фигура у Даши огонь, да она прелесть, Никита не отпускайте её, любите ещееее крепче Дашуню

Если честно,я в первом выпуске я ставки поставила на Дашу....Не знаю почему,но вот что то ....как то ,но я для себя сразу сказала это будет пара. И вот свершилось. Любите друг друга. Вы как будто 100 лет знакомы

Вы такие клевые и позитивные

"Очень рада за вас, весь "холостяк" была за Дашку и вот оно счастье, Поздравляю

Любовь зашкаливает

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Никита Добрынин и Дария Квиткова откровенно поведали о том, как развивались их отношения и что происходит в их жизни после шоу. Экс-Холостяк признался, что хочет каждый день просыпаться вместе с любимой.

А еще мы писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.

К слову, Холостяк 9 Никита Добрынин умилил сеть нежным фото с любимой.