"Омолоджують організм": Гайтана поділилася секретом довголіття від тата

Відео: YouTube/ Світське життя

Популярна співачка Гайтана незабаром відзначити 40-річний ювілей, але її квітучий зовнішній вигляд зовсім не видає паспортний вік артистки! Вона виглядає просто чудово. Секретами вічної молодості і краси зірка поділилася в Instagram, а також розповіла в програмі "Світське життя".

Так, знаменитість зізналася, що їсть багато фруктів. Її батько говорив, що саме вони здатні омолодити організм і допомогти позбавитися від безлічі хвороб. Гайтана заявила, що її улюблені продукти – ананас і манго-пюре.

"В інтерв'ю мене запитали про мої улюблені фрукти та квіти. Я обожнюю манго, ананаси і тверді яблука, можу їсти їх у великих кількостях. Свіжі фрукти знайти складно, тому я частіше купую заморожений ананас і манго-пюре. Ну і кращий квітка для мене – ананас. Мій батько каже, що манго, ананаси, банани - це фрукти, які омолоджують організм і виліковують від багатьох хвороб. У батька в Конго зростає 4 великих дерева манго, він любить роздавати ці фрукти сусідським дітям. Хотіла б я, щоб ці фрукти росли і в Україні", - поділилася своїми мріями зірка.

Фото: Гайтана (facebook.com/gaitana essami)

В інтерв'ю телеведучій Каті Осадчій артистка розповіла, що виключила з меню шоколад, хоч просто обожнює ці ласощі. Якщо вже вона починала вживати солодощі, але не могла зупинитися, а це ставало справжньою проблемою.

Ще один секрет квітучого вигляду від виконавиці – гарний настрій. Появі посмішки на обличчі сприяють закоханість, заняття спортом і догляду за собою.

"Мені потрібно відмовляти собі в шоколаді. Я не їм шоколад, хоча дуже його люблю, тому що я не можу з'їсти трошки. Якщо я починаю, то це буде вся пачка "Рафаелло" або банку "Нутелла". Тому для мене це табу. І звичайно гарний настрій. Він рятує від усього, від років. Мені здається, що він робить з тебе дитини і дитячу посмішку дарує, тому потрібно бути закоханим, потрібно займатися спортом і стежити за собою", - поділилася Гайтана.

Нагадаємо, що співачка Гайтана розповіла про те, що її дідусь був мудрим і сильним вождем племені. Він був владною людиною, любив жінок і мав кілька дружин.

До слова, Гайтана привела мережу в захват своїм милим дитячим фото, на якому вона позує в шкільній формі.

Раніше Гайтана роздражнила шанувальників пікантним фото у піджаку з паєтками на голе тіло.