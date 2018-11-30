"Я згадую тебе": Гайтана вразила фанатів відвертим фото

Фото: Гайтана (facebook.com/gaitana essami)

Співачка розповіла про свою нову авторську композицію

Відома українська співачка Гайтана, яка нещодавно стала матір'ю, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверту і сексуальну фотографію.

На знімку Гайтана одягнена тільки в блискучий синій піджак на голе тіло. У підписі до фотографії співачка запитала шанувальників про те, завантажили вони її нову авторську пісню "Сніг" і процитувала слова з цієї пісні.

"У кожного з нас своє життя

Любий кажи, чи щасливий ти?

Всі говорять, я в твоїх думках

Бо згадуєш знов моє ім'я

Ти мене шукаєш всюди

Питаєш, хто зі мною є

Якби ти знав, що кожну мить

Я згадую тебе...Падає, падає, падає сніг..."

Скріншот фото (instagram.com/gaitanamusic)

Фанати відзначили, що рядки пісні такі ж прекрасні, як і сама Гайтана, а також похвалили волосся артистки.

"Твоя пісня шикарна, як і ти сама", "У вас прекрасні волосся", - написали шанувальники і порадили співачці більше не експериментувати з волоссям.

Скріншот коментарів (instagram.com/gaitanamusic)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гайтана зачарувала новорічною фотосесією з донькою.

А також розповідали про те, що Гайтана вразила українців сімейним знімком.

Гайтана і її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік після заміжжя у неї з'явилася дочка Ніколь.

Відео: РБК-Україна