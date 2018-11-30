ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Я згадую тебе": Гайтана вразила фанатів відвертим фото

Lite » Зірки 30.11.2018 - 18:03
"Я згадую тебе": Гайтана вразила фанатів відвертим фото
Фото: Гайтана (facebook.com/gaitana essami)

Співачка розповіла про свою нову авторську композицію

Відома українська співачка Гайтана, яка нещодавно стала матір'ю, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверту і сексуальну фотографію.

На знімку Гайтана одягнена тільки в блискучий синій піджак на голе тіло. У підписі до фотографії співачка запитала шанувальників про те, завантажили вони її нову авторську пісню "Сніг" і процитувала слова з цієї пісні.

"У кожного з нас своє життя

Любий кажи, чи щасливий ти?

Всі говорять, я в твоїх думках

Бо згадуєш знов моє ім'я

Ти мене шукаєш всюди

Питаєш, хто зі мною є

Якби ти знав, що кожну мить

Я згадую тебе...Падає, падає, падає сніг..."

&quot;Я згадую тебе&quot;: Гайтана вразила фанатів відвертим фото

Скріншот фото (instagram.com/gaitanamusic)

Фанати відзначили, що рядки пісні такі ж прекрасні, як і сама Гайтана, а також похвалили волосся артистки.

"Твоя пісня шикарна, як і ти сама", "У вас прекрасні волосся", - написали шанувальники і порадили співачці більше не експериментувати з волоссям.

&quot;Я згадую тебе&quot;: Гайтана вразила фанатів відвертим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/gaitanamusic)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гайтана зачарувала новорічною фотосесією з донькою.

А також розповідали про те, що Гайтана вразила українців сімейним знімком.

Гайтана і її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік після заміжжя у неї з'явилася дочка Ніколь.

Відео: РБК-Україна

Michelle Andrade показала своє альтер-его в пристрасному кліпі Hasta La Vista "Було класно": українська співачка зізналася в одностатевих стосунках
Новини України певецГайтана
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся