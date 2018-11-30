"Я згадую тебе": Гайтана вразила фанатів відвертим фото

Співачка розповіла про свою нову авторську композицію
Відома українська співачка Гайтана, яка нещодавно стала матір'ю, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверту і сексуальну фотографію.
На знімку Гайтана одягнена тільки в блискучий синій піджак на голе тіло. У підписі до фотографії співачка запитала шанувальників про те, завантажили вони її нову авторську пісню "Сніг" і процитувала слова з цієї пісні.
"У кожного з нас своє життя
Любий кажи, чи щасливий ти?
Всі говорять, я в твоїх думках
Бо згадуєш знов моє ім'я
Ти мене шукаєш всюди
Питаєш, хто зі мною є
Якби ти знав, що кожну мить
Я згадую тебе...Падає, падає, падає сніг..."
Скріншот фото (instagram.com/gaitanamusic)
Фанати відзначили, що рядки пісні такі ж прекрасні, як і сама Гайтана, а також похвалили волосся артистки.
"Твоя пісня шикарна, як і ти сама", "У вас прекрасні волосся", - написали шанувальники і порадили співачці більше не експериментувати з волоссям.
Скріншот коментарів (instagram.com/gaitanamusic)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гайтана зачарувала новорічною фотосесією з донькою.
А також розповідали про те, що Гайтана вразила українців сімейним знімком.
Гайтана і її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік після заміжжя у неї з'явилася дочка Ніколь.
Відео: РБК-Україна