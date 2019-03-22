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Юна модель: маленька донька Гайтани дебютувала на подіумі

Lite » Мода 22.03.2019 - 14:47
Юна модель: маленька донька Гайтани дебютувала на подіумі
Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/gaitanamusic)

Мама з донькою взяли участь у показі колекції українського дизайнера

Українська співачка конголезького походження Гайтана, яка раніше зачарувала своїм дитячим фото, поділилася з шанувальниками новим досягненням своєї маленької доньки Ніколь-Сапфір. Як повідомила артистка на своїй сторінці в Instagram, її маля дебютувала в ролі моделі. Вона також опублікувала відео з заходу.

Дівчинка, якій всього 1,8 рочки, разом з мамою пройшлася по подіуму в стильному вбранні. Зоряне сімейство стало зірками показу дитячої колекції одягу відомого українського дизайнера Андре Тана.

"У нас сьогодні дебют у ролі моделей. Ніколь у свої 1.8 відкриває показ @andretan_kids_official. Дякую Андре Тан за незабутні емоції і круту колекцію для дітей і батьків. Нам все дуууже сподобалося", - поділилася емоціями Гайтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від GAITANA (@gaitanamusic)

Відео: (instagram.com/gaitanamusic)

Зазначимо, що співачка з'явилася перед захопленими глядачами шоу в блакитних міні-шортах, білій футболці і довгій білій накидці, а також високих білих чоботях. Вона доповнила образ пов'язкою на голові і високою зачіскою.

Дівчинка Ніколь же блищала в об'ємній білій блузці з розрізом на спині і спідниці такого ж кольору. Її волосся було заплетене в оригінальну зачіску з декількох кісок.

Юна модель: маленька донька Гайтани дебютувала на подіумі

Фото: Гайтана з дочкою (instagram.com/gaitanamusic)

Шанувальники привітали горду маму з дебютом дочки і засипали їх компліментами.

  • "Супер красуні"
  • "Ви така класна"
  • "Як здорово"
  • "Ооооооо... Які класні дівчюльки"
  • "Крутишки"
  • "милі та позитивні"
  • "Принадність"
  • "Як це мило"
  • "Та крихітка ж"
  • "Які ж ви красуні!"
  • "Божественні дівчинки"
  • "Без сумніву Гайтано, ви та Ніколь -пречудові. Лук від Андре Тана - бомба"

Нагадаємо, раніше Гайтана поділилася секретом довголіття від папи.

Ми також писали, що Гайтана роздражнила шанувальників пікантним фото у піджаку з паєтками на голе тіло.

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