У кроп-топі і з ланцюжком в носі: Настя Каменських кружляє голову спокусливим образом

Співачка підкреслила пишний бюст відвертим вбранням
Настя Каменських довго і наполегливо працює над своєю фігурою, і результат не може не радувати - співачка може похвалитися підтягнутими і апетитними формами. Нещодавно артистка докладно розповіла про свій раціон харчування, який допомагає їй залишатися у формі і не набирати зайвого. На новому знімку в своєму Instagram зірка у всій красі продемонструвала його ефект, показавши фігуру у відвертому вбранні.
Настя приміряла бежевий костюм, що складається з кроп-топа і спідниці з високою талією. Родзинкою сексапільного лука є незвичайні прикраси - каблучка і ланцюжок в носі, а також масивний браслет на зап'ясті. Завершують образ фірмові кучерики артистки і макіяж в нюдових відтінках.
Каменських прийняла ефектну позу й заклично дивиться в об'єктив.
"Namaste", - підписала кадр виконавиця.
Настя Каменських схвилювала мережа відвертим образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Підписники почали активно обговорювати пікантний лук Насті, не скуплячись на компліменти.
Скріншот коментарів
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Автор: Lite