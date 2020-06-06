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У кроп-топі і з ланцюжком в носі: Настя Каменських кружляє голову спокусливим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2020 - 14:11
У кроп-топі і з ланцюжком в носі: Настя Каменських кружляє голову спокусливим образом
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка підкреслила пишний бюст відвертим вбранням

Настя Каменських довго і наполегливо працює над своєю фігурою, і результат не може не радувати - співачка може похвалитися підтягнутими і апетитними формами. Нещодавно артистка докладно розповіла про свій раціон харчування, який допомагає їй залишатися у формі і не набирати зайвого. На новому знімку в своєму Instagram зірка у всій красі продемонструвала його ефект, показавши фігуру у відвертому вбранні.

Настя приміряла бежевий костюм, що складається з кроп-топа і спідниці з високою талією. Родзинкою сексапільного лука є незвичайні прикраси - каблучка і ланцюжок в носі, а також масивний браслет на зап'ясті. Завершують образ фірмові кучерики артистки і макіяж в нюдових відтінках.

Каменських прийняла ефектну позу й заклично дивиться в об'єктив.

"Namaste", - підписала кадр виконавиця.

У кроп-топі і з ланцюжком в носі: Настя Каменських кружляє голову спокусливим образом

Настя Каменських схвилювала мережа відвертим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники почали активно обговорювати пікантний лук Насті, не скуплячись на компліменти.

  • Настя ти дуже красива! Я дуже дуже хочу бути схожою на тебе!!!!
  • Супер
  • Гарно
  • Настя ти вогонь, Дуже красиво з кільцем в носику!!!!!кльова
  • Печенька
  • Наша красуня
  • Хороша до непристойності!!!!
  • Настя ти найкрасивіша і позитивна дівчина на цій планеті
  • Як классною Дуже радує око. Доброго вам ранку і дня Настя Каменська
  • Як завжди чудово NK
  • Вогонь!

У кроп-топі і з ланцюжком в носі: Настя Каменських кружляє голову спокусливим образом

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських зробила несподіване зізнання про Потапа та його б'юті-ритуали.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменськихобраз
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