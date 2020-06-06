У кроп-топі і з ланцюжком в носі: Настя Каменських кружляє голову спокусливим образом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка підкреслила пишний бюст відвертим вбранням

Настя Каменських довго і наполегливо працює над своєю фігурою, і результат не може не радувати - співачка може похвалитися підтягнутими і апетитними формами. Нещодавно артистка докладно розповіла про свій раціон харчування, який допомагає їй залишатися у формі і не набирати зайвого. На новому знімку в своєму Instagram зірка у всій красі продемонструвала його ефект, показавши фігуру у відвертому вбранні.

Настя приміряла бежевий костюм, що складається з кроп-топа і спідниці з високою талією. Родзинкою сексапільного лука є незвичайні прикраси - каблучка і ланцюжок в носі, а також масивний браслет на зап'ясті. Завершують образ фірмові кучерики артистки і макіяж в нюдових відтінках.

Каменських прийняла ефектну позу й заклично дивиться в об'єктив.

"Namaste", - підписала кадр виконавиця.

Настя Каменських схвилювала мережа відвертим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники почали активно обговорювати пікантний лук Насті, не скуплячись на компліменти.

Настя ти дуже красива! Я дуже дуже хочу бути схожою на тебе!!!!

Супер

Гарно

Настя ти вогонь, Дуже красиво з кільцем в носику!!!!!кльова

Печенька

Наша красуня

Хороша до непристойності!!!!

Настя ти найкрасивіша і позитивна дівчина на цій планеті

Як классною Дуже радує око. Доброго вам ранку і дня Настя Каменська

Як завжди чудово NK

Вогонь!

Скріншот коментарів

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Автор: Lite