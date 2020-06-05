Тільки користь: Настя Каменських розсекретила свій смачний і ситний раціон для схуднення

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка докладно розповіла, як харчується

Настя Каменських охоче розповідає шанувальникам про комплексний підхід до схуднення, харчування і догляду за собою. Вона показуэ, що робить для квітучого зовнішнього вигляду і підтримки стрункості. Так, новий пост в Instagram артистка присвятила питанню правильного харчування.

Настя пила раніше 3 літра чистої води в день, а зараз – 1,5-2. "Просто треба себе змусити, привчити і це буде вам в кайф. Зараз у мене одна чашка кави з мигдальним або кокосовим молоком і одна чашка чаю в день, все інше – вода", - розповіла співачка.

Вона віддає перевагу дробове харчування 4-5 разів на день – так можна не дати "розгулятися" почуттю голоду.

"На карантині у мене додалося продуктів. Наприклад, помідори. Я раніше їх не їла, тому що вони шкідливі – тягнуть на себе воду і ти від них поправляєшся. Томатні соки теж біда. Але я додала собі, тому що мені захотілося", - уточнила співачка.

Фото: Настя Каменських показала свій сніданок (instagram.com/kamenskux)

Згодом Настя вирішила докладно розписати схему харчування. Вона зазначила, що перерва між прийому їжі становить близько 3 годин. "Так виробляється харчова звичка і це впливає на швидкість обміну речовин. Порції у мене завжди нормального розміру", - уточнила співачка.

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На сніданок вона обирає вівсянку або овечий йогурт (без добавок)+ ягоди або фрукти і горіхи за бажанням.

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Її перекус – це, як правило, омлет (тільки зі збитих яєць бех молочки) з авокадо або огірком. До зелені Настя додає рукколу, листя салату і базилік.



Фото: Настя Каменських продемонструвала стрункі форми (instagram.com/kamenskux)

"Обід. Він ділиться на три складові :

1.Варіанти білка:

відварна куряча грудка

яловичий стейк на грилі

парова куряча котлета

риба (сібас, дорадо) на грилі

морепродукти

2. Гарнір (гречка, бурий рис, кіноа)

3. Салат з овочів на оливковій олії.

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На вечерю Настя їсть м'ясо або птицю, рибу або морепродукти + зелееный салат (на оливковій олії). Другий перекус - 150 г сиру жирністю 5% + чашка чорного чаю без цукру.

"Протягом дня я дозволяю собі одну чашку чаю і одну чашку кави з рослинним (мигдальним або кокосовим) молоком", - уточнила вона.

Раніше Настя Каменських зробила зізнання про Потапа та його б'юті-ритуалах.

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Автор: Lite