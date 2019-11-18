Гаряча матуся: Регіна Тодоренко "обпікає" ідеальними формами на вечірньому фото

Регіна розповіла, як проходять її вільні вечори вдома
Регіна Тодоренко стала "підозріло часто" останнім часом балувати шанувальників "пікантними" фото. Приміром, минулого тижня Тодоренко і Топалов вразили наповал total black виходом! Українська телеведуча отримала чергову нагороду. На цей раз Регіна перемогла в номінації "Герой мережі" від російського журналу "ОК!" На світський захід Тодоренко прийшла в дуже стильному образі - чорний брючний костюм з оригінальною асиметричною жакетом, який оголює одне плече, а також груди своєї власниці.
Ще пізніше Тодоренко опублікувала "спекотне" фото, на якому з максимально природним макіяжем пронизливо дивиться в камеру. І знову в очі мимоволі впадає глибокий виріз.
Спекотна Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Новий кадр від Регіни також не обійшовся без пікантної деталі.
Регіна зробила по-домашньому милий кадр, позуючи на тлі розкиданих по квартирі іграшок свого синочка Михайла (народився 5 грудня 2018). Вечірнє фото Тодоренко підписала наступним чином: "#добройночи Поклала всіх спати, тепер саме час прибрати і приготувати суп".
При цьому телеведуча знову блиснула розкішним декольте, позуючи в чорному нижній білизні.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нове фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зробила похвальне визнання про Регіну Тодоренко після їх зустрічі на Танцях з зірками 2019. Співачка заявила, що "ця дівчинка далеко піде".