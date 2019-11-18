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Гаряча матуся: Регіна Тодоренко "обпікає" ідеальними формами на вечірньому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 09:56
Гаряча матуся: Регіна Тодоренко "обпікає" ідеальними формами на вечірньому фото
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна розповіла, як проходять її вільні вечори вдома

Регіна Тодоренко стала "підозріло часто" останнім часом балувати шанувальників "пікантними" фото. Приміром, минулого тижня Тодоренко і Топалов вразили наповал total black виходом! Українська телеведуча отримала чергову нагороду. На цей раз Регіна перемогла в номінації "Герой мережі" від російського журналу "ОК!" На світський захід Тодоренко прийшла в дуже стильному образі - чорний брючний костюм з оригінальною асиметричною жакетом, який оголює одне плече, а також груди своєї власниці.

Ще пізніше Тодоренко опублікувала "спекотне" фото, на якому з максимально природним макіяжем пронизливо дивиться в камеру. І знову в очі мимоволі впадає глибокий виріз.

Гаряча матуся: Регіна Тодоренко &quot;обпікає&quot; ідеальними формами на вечірньому фото

Спекотна Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Новий кадр від Регіни також не обійшовся без пікантної деталі.

Регіна зробила по-домашньому милий кадр, позуючи на тлі розкиданих по квартирі іграшок свого синочка Михайла (народився 5 грудня 2018). Вечірнє фото Тодоренко підписала наступним чином: "#добройночи Поклала всіх спати, тепер саме час прибрати і приготувати суп".

При цьому телеведуча знову блиснула розкішним декольте, позуючи в чорному нижній білизні.

Гаряча матуся: Регіна Тодоренко &quot;обпікає&quot; ідеальними формами на вечірньому фото

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • "Як чудово, що ввечері залишаються на це сили і сили на посмішку для селфі"
  • "Як же знайомий цей план дій"
  • "дуже Красива"
  • "Для нас матусь, це той час, коли і на себе є час і по дому можна зайнятися справами"
  • "Блін, Регін, ти крута"
  • “Очі сяють від щастя. Це найпрекрасніше"
  • "Насолоджуйся тишею"
  • “Оооо, так.....як же це знайомо. Регіна,ти як завжди красуня"

Гаряча матуся: Регіна Тодоренко &quot;обпікає&quot; ідеальними формами на вечірньому фото

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зробила похвальне визнання про Регіну Тодоренко після їх зустрічі на Танцях з зірками 2019. Співачка заявила, що "ця дівчинка далеко піде".

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Новини України Влад ТопаловсемьяРегіна Тодоренко
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