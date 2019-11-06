Дівчинка далеко піде: Могилевська зробила похвальне визнання про Тодоренко

Наталя Могилевська і Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська і Тодоренко порадували теплою зустрічю на Танцях з зірками 2019

Наталя Могилевська продовжує підбивати підсумки минулого ефіру шоу Танці з зірками 2019, який відбувся 3 листопада. Нагадаємо, що ведучою балкона тоді була іменита українська мандрівниця Регіна Тодоренко. Незважаючи на роль ведучої, Регіна навіть встигла продемонструвати пластику, позуючи при цьому на шпильках і в міні-сукні. До речі, Регіна також зізналася, що для неї це був хвилюючий випуск. Адже останній раз вона вела прямий ефір 9 років тому!

Також на шоу повернулася його "легенда" - українська співачка та переможниця Танці з зірками 2017 (тоді її партнером був Ігор Кузьменко). На паркеті прямого ефіру Могилевська виконала свій знаковий хіт "Этот танец", який записала ще в 2007 році. Нагадаємо, що в 2006 році Наталя вже брала участь у "Танцях" зі своїм партнером Владом Ямою. Тоді пара зайняла друге місце. До речі, під час нещодавнього 11-го ефіру Могилевська і Яма знову вийшли на паркет.

Наталя Могилевська і Влад Яма на шоу Танці з зірками 2019

Не забула виконавиця зробити фото і зі своєю колишньою підопічною - Регіною Тодоренко. У 2008 році Регіна увійшла в число фіналістів проект "Фабрика зірок-2", після чого стала солісткою групи Real O. Продюсером групи була Могилевська.

Співачка опублікувала серію фото в Регіною. І супроводжувала його надихаючими словами про Регіну:

“Регіна, спасибі за квіти, дорога! Коли ми познайомилися, вона була худенькою, чарівною і дуже талановитою дівчинкою. Це було після того, як я закінчила проект "Танці з зірками". Я відреагувала на те, що вона була дуже гарна в бальних танцях, але найдивовижніше для мене було дізнатися, що у неї була серйозна травма спини. Найбільше мене вразив цей життєрадісний характер нарівні з тим, що кожен крок у танцях відгукувався болем і танцювати на хорошому рівні було героїзмом для неї. Я зрозуміла, що ця дівчинка далеко піде, якщо у неї такий характер був вже в дитинстві. Люблю!" - пише Могилевська.

Наталя Могилевська та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, приємний коментар від Могилевської також отримав і визнаний український хореограф Григорій Чапкіс.

“чИ Можна любити, поважати і боятися одночасно? Я #ПОКОХАЛА Вас за той трепет, який відчувала, перш ніж вийти на паркет. За те хвилювання, з яким слухала кожне Ваше слово, за ту повагу до танцю, яке відчувала в суддях першого проекту "Танці з зірками". Це Григорій Чапкіс, Олена Коляденко, Вадим Єлізаров та Олексій Литвинов. Спасибі Владу, який навіяв мені повагу до суддів, тому що бальні танці неодноразово мали бути зараховані до олімпійських ігор - це спорт, і спорстсмени з величезною повагою ставляться до своєї справи. Вся їхня колосальна робота, восьмигодинні тренування - все заради того, щоб отримати оцінки суддів, і саме це просуває спорстмена в його досягненнях. Я дуже вдячна Вам за це хвилювання та бажання стати краще кожен день. Ми з Владом приходили вранці, розбирали Ваші зауваження і починали посилено працювати над кожним з них. Спасибі за школу, спасибі за те, що для мене Ви і є танець України! P. S. Григорій Миколайович, я знаю, вашій жінці на 51 рік менше, ніж Вам. Про це з повагою пише вся преса, Вам заздрять багато чоловіків України. Якщо б не ця обставина, я б обов'язково запросила станцювати Вас румбу, але я себе зупинила, бо згадала, що я Вас молодше лише на 46".

Могилевська і Чапкіс (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Різатдінова розсекретила екстремальну репетицію для Танців з зірками 2019.