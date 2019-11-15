Найстильніша пара: Тодоренко і Топалов приголомшили total black виходом

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Тодоренко і Топалов блищали в повністю чорних образах

Регіна Тодоренко похвалилася черговою нагородою. Нещодавно українська телеведуча і мандрівниця отримала премію "Жінка року" за версією російського журналу Glamour. Регіна блищала перед камерами в червоній сукні-футлярі, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Минуло якихось пару днів і Тодоренко відвідала ще одну церемонію, де "відхопила" статуетку. Мова йде про церемонії російського журналу "ОК!" - ОК! Awards "Більше ніж зірки". На світську подію Тодоренко прийшла під руку з Топаловим.

Для початку зазначимо, що Регіна отримала статуетку в номінації "Герой мережі". Для стильного виходу перед камерами Тодоренко і Топалов вибрали трендовий total black.

Регіна вибрала елегантний костюм із трохи укороченими брюками-стрілками. Окремої уваги заслуговує жакет оригінального крою. Асиметричний крій жакета оголює одне плече. Свій розкішний образ Тодоренко доповнила чорними туфлями на шпильці. Волосся зібране у вечірню зачіску.

А ось Топалов віддав перевагу більш урочистому образу в костюмі-трійці з метеликом.

Стильні Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/peopletalkru)

До речі, в мережі з'явилися фото та відео, на яких можна більш детально розглянути макіяж телеведучої для чергової церемонії. Зазначимо, що за мейкап відповідала візажист Яна Бузичкіна.

"Строгий і трохи томний образ для Регіни Тодоренко спеціально для премії ОК!" - підписала фото Бузычкина.

"Я відчуваю себе як дорогий автомобіль" - по-моєму це найкраще, що можна почути від свого артиста. Ну а в цьому відео, ви зможете, у всій красі розглянути макіяж який, я так старанно створювала, намагаючись зберегти золоту середину, щоб було і соковито і яскраво, але при цьому без тяжкості у погляді. Скажіть як вам подобається?" - уточнює візажист під відео.

Макіяж для Регіни премії журналу ОК! (фото: instagram.com/yanabuzychkina)

Відео: instagram.com/yanabuzychkina

Влад Топалов поділився з шанувальниками фото зі своєю зірковою дружиною, ніжно обіймаючи її.

“Спасибі величезне ОК! magazine за вашу підтримку і довіру. Класний вечір! Красивий! З гумором і музикою. Дякую за високу оцінку моєї дружини!

Це було здорово!" - поділився емоціями музикант.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Шанувальники Топалова також не залишили його нове фото в стороні:

"Які ви красиві"

“Ви дуже гарна пара. Дружина у вас красуня, блін, ну як дівчатам вдається зберігати таку прекрасну форму"

"На це фото у Влада щасливі очі,нехай буде так завжди!"

“Щастя вам! Здоров'я і ще багато багато діточок! Нехай наступна донечка буде! Ми за вас вболіваємо"

"Дуже стильна пара"

“Дружина супер, Ви супер! Сім'я Супер"

Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial

Нагадаємо, Наталя Могилевська зробила похвальне визнання про Регіну Тодоренко після їх зустрічі на Танці з зірками 2019. Співачка заявила, що "ця дівчинка далеко піде".