ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У відвертих образах і в компанії сина: Ешлі Грем знялася для відомого глянцю

Lite » Мода 01.06.2020 - 21:33
У відвертих образах і в компанії сина: Ешлі Грем знялася для відомого глянцю
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель прикрасила нову обкладинку

Ешлі Грем стала героїнею нового номера британської версії популярного модного журналу Harper's Bazaar. На обкладинці молода мама з'явилася в простому образі на тлі полів рідний Небраски. Автором зйомки, яка проходила на карантині, виступив чоловік знаменитої моделі – Джастін Ервін. «Оточена золотими полями її дитинства в штаті Небраска, Ешлі Грем, яка перебуває на карантині, ділиться хвилюючими моментами особистої проникливості і пише листа своєму новонародженому сину Ісааку в останньому випуску @BazaarUK», – написали на сторінці глянцю в мережі.

У відвертих образах і в компанії сина: Ешлі Грем знялася для відомого глянцю

Модель прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель, відома своєю відвертістю, знову показала багато провокаційних знімків. На одному з них вона позує разом з новонародженим сином, притиснувши його до голих грудей. Одягнена пишнотіла красуня у вільного крою сукні з розрізами з боків. Зачіску і макіяж їй зробили максимально натуральними.

В інтерв'ю вона зізналася, що її погляди на життя з вагітністю кардинально помінялися. Так, вона повністю переглянула свої погляди на бодипозитив в тому числі. «Це було щось дике! Я казала собі: «А як щодо тих тверджень, через які я проходила?». Однак все це не мало значення, так швидко змінювалося моє тіло. Мені дійсно потрібен час, щоб усвідомити це. У мене було відчуття, що моє тіло захопив інопланетянин», – ділиться Грем.

У відвертих образах і в компанії сина: Ешлі Грем знялася для відомого глянцю

Ешлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

За словами Ешлі, з перших днів вагітності вона думала про те, що точно буде хорошою мамою. Згадала вона і про те, як допомагав їй Джастін. Так, пологи проходили вдома, і чоловік моделі нескінченно пропонував свою допомогу. Але акушерка відразу йому сказала, що він нічого не може зробити, це турбота самої майбутньої мами. «...Я була в басейні і в якийсь момент озирнулася. Я побачила, як чоловік стоїть на кухні, ріже м'ясо і посипає його приправами. Це було все, що він міг зробити...».

За словами Грем, вона була щаслива провести ізоляцію на природі. Особливо тому, що малюк міг дихати свіжим повітрям. Поділилася вона і мудрістю, яку вона перейняла від мами: «Довіряй своїй правді, стався до людей з добротою, великодушністю і повагою, а також кожен день їм за щось дякуй».

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся