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Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою

Середа 15 липня 2020 19:34
Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка відпочиває

Єва Лонгорія давно не розповідала шанувальникам новин про себе. Вона була зайнята різними проектами і весь час посящала цьому. І ось нарешті зірка вирушила в довгоочікувану відпустку. Знаменита красуня показала, що освоїла ще одну «іграшку» – дошку. Морські забави викликали таке захоплення у Лонгорії, що вона вирішила продемонструвати, як відмінно тримається на воді. Вона запостила одне фото собі на сторінку, а кілька інших – в сторіз, підписавши їх: «Це так весело!». Також актриса зізналася, що за цим веселим заняттям пролетів весь тиждень.

Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою

Зірка підкорила спортивною фігурою (фото: instagram.com/evalongoria)

Не менше уваги, ніж спортивна підготовка, фанатів привернула струнка фігура 45-річної зірки і матусі. Завдяки активному способу життя вона виглядає підтягнутою і енергійною. Втім, як завжди. Тим не менш, накачане тіло зірки «Відчайдушних домогосподарок» просто захопило фанатів. «Вау», «найгарячіша», «Ти у відмінній формі...», – не перестають писати захоплені послідовувачі.

Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою

Також в сторіз Єва продемонструвала свій новий спортивний костюм яскраво-жовтого відтінку, в якому її фігура стала ще більш досконалою. Зірка написала, що особливо привернув її колір. З'явився в зникаючих історіях і син знаменитої матусі – Санті, якому нещодавно виповнилося 2 роки. Мама і малюк весело сміються і виглядають неймовірно щасливими.

Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігуроюЄва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

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