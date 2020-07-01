Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Акторка підтримала ЛГБТ-спільноту

Єва Лонгорія останнім часом використовує інтернет-простір не щоб покрасуватися у модних новинках, а щоб познайомити користувачів зі своїми проектами. Також вона, як затятий борець за справедливість, не могла не висловити свою підтримку ЛГБТ-спільнотам. А заодно і підвищити продажі своєї кращої подруги – Вікторії Бекхем. Єва запостила фото у футболці з нової лінії Victoria Beckham з написом Listen Without Prejudice.

Актриса без макіяжу (фото: instagram.com/evalongoria)

Під фото знаменитість написала: «Слухайте без упередження... Давайте продовжимо обіймати один одного, незважаючи на нашу расу, гендерну ідентичність, політичні переконання, вік і соціально-економічний статус, тому що любов – це любов! Відсвяткуємо #pridemonth гучно та гордо: звідси у Великобританії і по всьому світу... rocking @victoriabeckham футболка з обмеженим тиражем – 25% всіх продажів доводиться на Фонд Альберта Кеннеді, який постійно працює з ЛГБТ і молодіжною безпритульністю у Великобританії. Щоб дізнатися більше або пожертвувати, будь ласка, відвідайте akt.org.uk».

Єва в стильному образі "на вихід" (фото: instagram.com/evalongoria)

Образ Єва вибрала натуральний: зірка «Відчайдушних домогосподарок» красується на знімку без будь-якого макіяжу. Вологе волосся вона розпустила по плечах. Єва мило посміхається, дивлячись у камеру, і виглядає при цьому щасливою і спокійною. Шанувальників захопив той факт, що Лонгорія така красива навіть без мейк-апу та розкішних суконь. Вони написали зірці масу приємних слів, зазначивши також красу її душі.

Ви чудова дівчина!

Ти виглядаєш так прекрасно

Ти так красива в будь-якому вигляді

Прекрасна

У тебе найкрасивіша душа в світі

Я люблю тебе, натуральна жінка

Мої очі не можуть надивитися на твою витонченість, Єва

Так, твоя краса природна. Ти прекрасна, Єва

Ти просто не потребуєш макіяжу

Ти найкраща дівчинка

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/evalongoria)

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Автор: Lite