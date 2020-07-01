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Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2020 - 18:37
Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Акторка підтримала ЛГБТ-спільноту

Єва Лонгорія останнім часом використовує інтернет-простір не щоб покрасуватися у модних новинках, а щоб познайомити користувачів зі своїми проектами. Також вона, як затятий борець за справедливість, не могла не висловити свою підтримку ЛГБТ-спільнотам. А заодно і підвищити продажі своєї кращої подруги – Вікторії Бекхем. Єва запостила фото у футболці з нової лінії Victoria Beckham з написом Listen Without Prejudice.

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Актриса без макіяжу (фото: instagram.com/evalongoria)

Під фото знаменитість написала: «Слухайте без упередження... Давайте продовжимо обіймати один одного, незважаючи на нашу расу, гендерну ідентичність, політичні переконання, вік і соціально-економічний статус, тому що любов – це любов! Відсвяткуємо #pridemonth гучно та гордо: звідси у Великобританії і по всьому світу... rocking @victoriabeckham футболка з обмеженим тиражем – 25% всіх продажів доводиться на Фонд Альберта Кеннеді, який постійно працює з ЛГБТ і молодіжною безпритульністю у Великобританії. Щоб дізнатися більше або пожертвувати, будь ласка, відвідайте akt.org.uk».

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Єва в стильному образі "на вихід" (фото: instagram.com/evalongoria)

Образ Єва вибрала натуральний: зірка «Відчайдушних домогосподарок» красується на знімку без будь-якого макіяжу. Вологе волосся вона розпустила по плечах. Єва мило посміхається, дивлячись у камеру, і виглядає при цьому щасливою і спокійною. Шанувальників захопив той факт, що Лонгорія така красива навіть без мейк-апу та розкішних суконь. Вони написали зірці масу приємних слів, зазначивши також красу її душі.

  • Ви чудова дівчина!
  • Ти виглядаєш так прекрасно
  • Ти так красива в будь-якому вигляді
  • Прекрасна
  • У тебе найкрасивіша душа в світі
  • Я люблю тебе, натуральна жінка
  • Мої очі не можуть надивитися на твою витонченість, Єва
  • Так, твоя краса природна. Ти прекрасна, Єва
  • Ти просто не потребуєш макіяжу
  • Ти найкраща дівчинка

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/evalongoria)

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Автор: Lite

Теги Новини України актрисаЄва Лонгорія
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