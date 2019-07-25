Гаряча гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу новим зухвалим образом

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка показала анонс нового провокаційного кліпу

MARUV ( Анні Корсун) не займати уміння епатувати і провокувати публіку. Кожен її виступ і концертне вбрання гарантовано приковують увагу аудиторії – когось відверто обурюють шокуючі образи співачки, а хтось у захваті від її розкутості і готовності до експериментів. Незважаючи на насичений гастрольний графік, Анна вирішила порадувати шанувальників виходом нового кліпу, в якому зрадила звичнму іміджу і постала в оригінальному амплуа гарячої гейші, з ніг до голови, одягненої в латекс.

На instagram-сторінці вона показала анонс новойого кліпу на пісню "Між нами". Співачка разом зі своїм шоу-балетом постала перед шанувальниками в латексному кімоно з червоним поясом, традиційних високих ботфортах на величезному підборах і платформі.

Зачіска Ганни також була неординарною під стати новому образу – червоний ірокез на чорному як смола волоссі. Яскравий макіяж з акцентом одночасно на червоні губи і червоні широкі стрілки на очах виглядали зухвало і ефектно.

"Між нами. 2.08.2019", - коротко підписала артистка ролик, розсекретивши дату прем'єри.

В коментарях шанувальники повідомили, що з нетерпінням чекають виходу нової спекотної роботи від свого кумира.

"Щось круте!", "Чекаю - не дочекаюся!", "Буде хіт, Вау!", "Походу пісня в японському стилі, і пісня буде вогонь", "Ідеально", "Ого-го, несподівано!", "Дуже круто! Чекаємо з нетерпінням!", "Королева", "Пушка", "Стилізація вогонь", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що MARUV в образі гарячої поліцейської полонила мережу. Вона постала перед фанами в кашкеті і боді.

Раніше MARUV захопила фігурою в бікіні. Співачка відправилася на відпочинок перед насиченими гастролями.