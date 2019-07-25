ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Горячая гейша в латексе: MARUV взбудоражила сеть новым дерзким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.07.2019 - 18:56
Горячая гейша в латексе: MARUV взбудоражила сеть новым дерзким образом
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица показала анонс нового провокационного клипа

MARUV (Анне Корсун) не занимать умения эпатировать и провоцировать публику. Каждое ее выступление и концертный наряд неизменно приковывают внимание аудитории – кого-то возмущают откровенно-шокирующие образы певицы, а кто-то в восторге от ее раскрепощенности и готовности к экспериментам. Несмотря на насыщенный гастрольный график, Анна решила порадовать поклонников выходом нового клипа, в котором изменила привычному имиджу и предстала в оригинальном амплуа горячей гейши, с ног до головы облаченной в латекс.

На instagram-страничке она показала анонс новойого клипа на песню "Между нами". Певица вместе со своим шоу-балетом предстала перед поклонниками в латексном кимоно с красным поясом, традиционных высоких ботфортах на огромном каблуке и платформе.

Прическа Анны также была неординарной под стать новому образу – красный ирокез на черны как смоль волосах. Яркий макияж с акцентом одновременно на алые губы и красные широкие стрелки на глазах смотрелись дерзко и эффектно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Между нами. 2.08.2019», - коротко подписала артистка ролик, рассекретив дату премьеры.

В комментариях поклонники сообщили, что с нетерпением ждут выхода новой жаркой работы от своего кумира.

"Будет что-то крутое!", "Жду - не дождуся!", "Будет хит, Вау!", "Походу песня в японском стиле, и песня будет огонь", "Это идеально", "Ого-го, неожиданно!", "Очень круто! Ждем с нетерпением!", "Королева", "Пушка", "Стилизация огонь", - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV в образе горячей полицейской пленила сеть. Она предстала перед фанами в фуражке и боди.

Ранее MARUV восхитила фигурой в бикини. Певица отправилась на отдых перед насыщенными гастролями.  

Эротика и танцы на пилоне: MARUV засыпала сеть откровенными фото с концерта в Киеве MARUV поразила плавными изгибами в экстремально облегающем латексном костюме
Новости Украины MARUV
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь