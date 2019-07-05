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MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 15:28
MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка з'явилася відразу в кількох епатажних образах

Эптажная співачка MARUV (Анна Корсун) давно не радувала шанувальників свіжими ефектними фотосесіями. Схоже, зірка вирішила виправити прикру помилку і показала в сторіз Instagram бекстейдж зі зйомок нового зухвалого фотосеста. Співачка постала перед об'єктивом фотографа в сміливих та відвертих образах. Вона традиційно віддала перевагу латексу і сітці.

Макіяж зі стразами-"сльозами", червоні губи, гладко зачесане назад волосся і значне декольте – стали основними акцентами першого лука.

Варто сказати, що на шиї у артистки красувався комір-"арлекін", а на вухах - трендові сережки-кафи, що додало образу ще більшу епатажність.

MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди

MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також MARUV приміряла сітчасте прозоре плаття зі стрзами. Ретро-образ в нуарных тонах, гра світла і тіні зробили її фотосет особливо чуттєвим.

MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Короткий сітчастий топ, довгі латексні рукавички і чорні лосини з латексу склали аутфіт для третього лука зірки. Ганна млосно й водночас витончено позувала на камеру. Крізь сітчасту тканину було виразно видно оголені груди MARUV, а її інтимні частини завбачливо прикриті наклейками у вигляді кіл.

MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди

MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітно округлий животик зірки.

Також стало відомо, що MARUV заспіває на розігріві у всесвітньо відомої співачки Крістіни Агілери в Москві на концерті, запланованому на 23 липня.

До речі, MARUV чесно розповіла про те, на що їй довелося піти заради успішної кар'єри. Виявилося, що виступи на високих підборах завдають істотної шкоди здоров'ю співачки.

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