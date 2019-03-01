Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення

ВСЯ ПРАВДА О ЕВРОВИДЕНИИ / MARUV МОЯ СЕСТРА / Я ЕДУ НА ЕВРО (Youtube)

Страсти вокруг участия Украины в Евровидении 2019 кипят вот уже не один день, артисты одним за одним отказываются ехать в Израиль, но есть знаменитости, которые все же согласны отстоять честь страны. Неожиданное предложение поступило от телеведущей и участницы проекта "Танцы со звездами" Леси Никитюк, которая на своем канале в Youtube опубликовала видеообращение к своим зрителям.

"Друзья, я глубоко обеспокоена ситуацией с Евровидением. Не знаю как вы, но я не готова терпеть этот беспредел, поэтому я четко для себя решила, что на Евровидение поеду я", - заявила Никитюк в своем блоге.

"Вы только скиньтесь мне на тот беленький Touareg, который я выставляла в сториз и я сразу туда поеду. А если вдруг вы не увидите мою песню по телеку, то знайте, в в Израиле ее обрезали", - добавила Леся, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что ведущая шутит.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики тут же похвалили Лесю за смелость и пообещали, если кумир действительно решится на такой шаг, то обязательно отдадут за нее свои голоса.

"Правильно. Надо ехать, а то отправят непонятно кого, а потом локти кусать. Лучшего варианта все равно не придумать" - viktor_gogolev

"Голосуем за Лесю!" - maki_toys

"Леся вперёд ты победишь!!!Мы в тебя верим!!!" - elenabloom32

"Впевнений, ти би виграла!" - deniss_aleksandrovich

"Едь!!!Ты обязательно победишь!!!!" - 1851anna

"Опа! Это будет так классно! А яка пісня то?" - baykaltop

"Я буду в шоке если Вы поедете...все отказываются в этом позоре учавствовать..." - kurnikova_kseniia

"Леся, ви дуже гармонічна і думаю люди вас підтримають, якщо ви дійсно захочете на Євробачення, тут не голос, а харизма, така що попробуй ще Лесю і не пустити на евробачення і не дати перемогу, капець буде тим хто посміє таке зробити" – shishkovataniusha

"Леся Іванівна візьме харизмою, та порве як тузік грєлку всіх" – d.s.donchenko

Стоит напомнить, что недавно Лесю Никитюк подписчики сравнили с популярной украинской певицей. Образ телеведущей напомнил им сценические костюмы Оли Поляковой.

Напомним, что по дороге в Буковель Леся Никитюк встретилась с главным "холостяком" Украины, телеведущий Никитой Добрыниным.

Ранее Леся Никитюк раскрыла поклонникам тайну кольца на пальце, которое спровоцировало слухи о тайном женихе знаменитости.

Видео: РБК-Украина