Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення

"Богиня ламінату" задумала підкорити пісенний конкурс
ВСЯ ПРАВДА О ЕВРОВИДЕНИИ / MARUV МОЯ СЕСТРА / Я ЕДУ НА ЕВРО (Youtube)
Страсти вокруг участия Украины в Евровидении 2019 кипят вот уже не один день, артисты одним за одним отказываются ехать в Израиль, но есть знаменитости, которые все же согласны отстоять честь страны. Неожиданное предложение поступило от телеведущей и участницы проекта "Танцы со звездами" Леси Никитюк, которая на своем канале в Youtube опубликовала видеообращение к своим зрителям.
"Друзья, я глубоко обеспокоена ситуацией с Евровидением. Не знаю как вы, но я не готова терпеть этот беспредел, поэтому я четко для себя решила, что на Евровидение поеду я", - заявила Никитюк в своем блоге.
"Вы только скиньтесь мне на тот беленький Touareg, который я выставляла в сториз и я сразу туда поеду. А если вдруг вы не увидите мою песню по телеку, то знайте, в в Израиле ее обрезали", - добавила Леся, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что ведущая шутит.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики тут же похвалили Лесю за смелость и пообещали, если кумир действительно решится на такой шаг, то обязательно отдадут за нее свои голоса.
Стоит напомнить, что недавно Лесю Никитюк подписчики сравнили с популярной украинской певицей. Образ телеведущей напомнил им сценические костюмы Оли Поляковой.
Напомним, что по дороге в Буковель Леся Никитюк встретилась с главным "холостяком" Украины, телеведущий Никитой Добрыниным.
Ранее Леся Никитюк раскрыла поклонникам тайну кольца на пальце, которое спровоцировало слухи о тайном женихе знаменитости.
Видео: РБК-Украина