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Голосуємо за Лесю: Никитюк запропонувала свою кандидатуру на Євробачення


"Богиня ламінату" задумала підкорити пісенний конкурс

ВСЯ ПРАВДА О ЕВРОВИДЕНИИ / MARUV МОЯ СЕСТРА / Я ЕДУ НА ЕВРО (Youtube)

Страсти вокруг участия Украины в Евровидении 2019 кипят вот уже не один день, артисты одним за одним отказываются ехать в Израиль, но есть знаменитости, которые все же согласны отстоять честь страны. Неожиданное предложение поступило от телеведущей и участницы проекта "Танцы со звездами" Леси Никитюк, которая на своем канале в Youtube опубликовала видеообращение к своим зрителям.

"Друзья, я глубоко обеспокоена ситуацией с Евровидением. Не знаю как вы, но я не готова терпеть этот беспредел, поэтому я четко для себя решила, что на Евровидение поеду я", - заявила Никитюк в своем блоге.

"Вы только скиньтесь мне на тот беленький Touareg, который я выставляла в сториз и я сразу туда поеду. А если вдруг вы не увидите мою песню по телеку, то знайте, в в Израиле ее обрезали", - добавила Леся, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что ведущая шутит.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики тут же похвалили Лесю за смелость и пообещали, если кумир действительно решится на такой шаг, то обязательно отдадут за нее свои голоса.

  • "Правильно. Надо ехать, а то отправят непонятно кого, а потом локти кусать. Лучшего варианта все равно не придумать" - viktor_gogolev
  • "Голосуем за Лесю!" - maki_toys
  • "Леся вперёд ты победишь!!!Мы в тебя верим!!!" - elenabloom32
  • "Впевнений, ти би виграла!" - deniss_aleksandrovich
  • "Едь!!!Ты обязательно победишь!!!!" - 1851anna
  • "Опа! Это будет так классно! А яка пісня то?" - baykaltop
  • "Я буду в шоке если Вы поедете...все отказываются в этом позоре учавствовать..." - kurnikova_kseniia
  • "Леся, ви дуже гармонічна і думаю люди вас підтримають, якщо ви дійсно захочете на Євробачення, тут не голос, а харизма, така що попробуй ще Лесю і не пустити на евробачення і не дати перемогу, капець буде тим хто посміє таке зробити" – shishkovataniusha
  • "Леся Іванівна візьме харизмою, та порве як тузік грєлку всіх" – d.s.donchenko

Стоит напомнить, что недавно Лесю Никитюк подписчики сравнили с популярной украинской певицей. Образ телеведущей напомнил им сценические костюмы Оли Поляковой.

Напомним, что по дороге в Буковель Леся Никитюк встретилась с главным "холостяком" Украины, телеведущий Никитой Добрыниным.

Ранее Леся Никитюк раскрыла поклонникам тайну кольца на пальце, которое спровоцировало слухи о тайном женихе знаменитости.

Видео: РБК-Украина

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