Леся Нікітюк в елегантному комбінезоні розкрила таємницю каблучки на пальці

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча з'явилася на презентації у вбранні від українського дизайнера

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила в Берлін і відвідала престижну церемонію нагородження артистів балету, вийшла у світ в оригінальному і лаконічному чорному комбінезоні від українського дизайнера. Відповідне фото вона опублікувала в Instagram.

Шоувумен позує у вбранні асиметричного крою з рукавом на одну руку і оголеним плечем від Яни Бєляєвої. В руках вона тримає келих шампанського, адже знаходиться на світському заході, де, за словами знаменитості, можна зустріти еліту суспільства. В якості прикрас вона вибрала сережки від Chopard, годинник з металевим браслетом, а на пальці у неї сяяла незмінна обручка, що не дає спокою прихильникам, особливо на фоні заяви про розірвання заручин Лесі з її нареченим-сусідом.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Weekend видався знатний. Спочатку я на запрошення організаторів відвідала відомий конкурс артистів балету TANZOLYMP, на якому побачила багато талановитих українських дітей і навіть саму прийму Катерину Кухар (яка, до речі, не досить тягне носочок). Потім вирушила на презентацію лакшері сантехніки. Не тому що я шукаю змішувач, а тому, що саме там зібралася вся знатна тусовка Берліна... Ну а я ж теж "знатна", друзі... 4000 чоловік в діамантах від Chopard з келихами шампанського дивилися на сантехніку... Чоловіки - на унітази, жінки - на крани. І тільки я доїдала канапе з чорною ікрою", - з гумором підписала знімки Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Вона звернула уваги на питання про каблучку, зазначивши, що вона блищить на її пальці вже давно і пов'язувати зі змінами в особистому житті коштовність не варто. "Друзі, вона у мене виблискує вже дуже давно", - запевнила зірка.

Не обійшлося і без потоку нескінченних компліментів на адресу Лесі від підписників, захоплених її зовнішнім виглядом.

"Дуже красиве вбрання. Ви в ньому королева!", "Леся, ти неймовірна! Обожнюю тебе, милуюся, захоплююся", "Дуже красиво, елегантна сукня", "Вам немає рівних! Прекрасне почуття гумору","О, Леся - ти дійсно справжня Леді!", "Вам немає рівних! Прекрасне почуття гумору", - відзначали коментатори.

Раніше Леся Нікітюк полонила шанувальників фото в ліжку з букетом троянд. Телеведуча кокетливо позувала на камеру.

Відео: РБК-Україна