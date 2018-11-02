Голлівудська зірка вперше стала мамою в 42 роки

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Повідомляється, що актриса кинула свої колишні стосунки заради батька своєї першої дитини

Голлівудська зірка німецького походження 42-річна Діана Крюгер та її 49-річний чоловік Норман Рідус стали батьками! Для актриси "Загону особливого призначення", "Пана Ніхто" і "Безславних виродків" це первісток. Про радісну подію повідомляє видання People.

Інші деталі, включаючи стать, ім'я та дату народження дитини, поки не відомі.

Кілька джерел підтвердили вагітність Діани Крюгер у травні, після того, як актриса спровокувала чутки про свою вагітність на Каннському кінофестивалі.

У батька дитини, — Нормана Ридуса, відомого завдяки телесеріалу "Ходячі мерці", це вже друга дитина. 19-річний син Мінгус народився від союзу з датською супермоделлю Хеленою Крістенсен.

Крістофер Полк / NBC / Getty

Крюгер і Рідус познайомилися в 2015 році на зйомках фільму "Небо". На той момент Діана була у відносинах з актором Джошуа Джексон, якого вона залишила заради Нормана після 10 років стосунків. З 2001 по 2006 рік Крюгер була одружена з французьким актором Гійомом Кане, який зараз одружений на актрисі Марійон Котійяр.

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Відео: РБК-Україна