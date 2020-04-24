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Сідниці горять: Регіна Тодоренко захопила шикарною розтяжкою і заінтригувала планами

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 11:32
Сідниці горять: Регіна Тодоренко захопила шикарною розтяжкою і заінтригувала планами
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розбовкала про свої грандіозні плани

Регіна Тодоренко – не з тих, хто звик сидіти на місці. Вона діяльна й активна, тому навіть каратин – не помеза планами провідною. Наприклад, два тижні тому вона закінчила зйомки в розважальною шоу "Маска", пару днів тому відзняла черговий сезон свого шоу "П'ятниця з Регіною" і навіть встигла разом з родиною переїхати у заміський будинок! Тепер, коли зіркова пара Регіни і Влада Топалова перебуває на самоізоляції, ведуча не збирається зменшувати обороти і обіцяє робити цікаві та корисні прямі ефіри. Наприклад, вона провела ефективне тренування з хореографом і однією з учасниць проекту Танці з зірками Яною Заєць і похизувалася результатами.

Зірка зізналася, що заняття вийшло дуже інтенсивним і супроводила текст ефектним фото. Регіна в лосинах і спортивному топі показала відмінну розтяжку і пообіцяла три рази на тиждень влаштовувати онлайн-заняття для підписників.

"Мої сідниці досі горять! У мене є мета прокачати себе до кінця місяця, так як скоро гряде дуже великий проект, де необхідно бути у формі!" - заінтригувала вона.

Сідниці горять: Регіна Тодоренко захопила шикарною розтяжкою і заінтригувала планами

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники оцінили відмінну спортивну форму ведучої і обдарували її компліментами.

  • Класна
  • Це круто, ви молодець
  • Вау супер розтяжка
  • Захоплююся вами
  • Нічого собі
  • Красиво і сильно
  • Красуня
  • Супер
  • Клас
  • Ти і так худенька
  • Заліково

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов розповіла про свої стосунки і поділилися секретом сімейної гармонії.

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