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Спека: Регіна Тодоренко без макіяжу заворожила екзотикою

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2020 - 21:27
Спека: Регіна Тодоренко без макіяжу заворожила екзотикою
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Співачка порадувала шанувальників літньою фотографією без макіяжу

Регіна Тодоренко перебуває на карантині разом з родиною в новому заміському будинку. При цьому нещодавно вона приєдналась до одного з прямих ефірів Насті Ивлєєвої. Колишні телеведучі тревел-шоу "Орел і Решка" нарешті зустрілися в цій "битві століття", і Регіна зробила несподіване зізнання про інтимне життя після пологів. Сьогодні телеведуча поділилася зі своїми шанувальниками архівною фотографією з відпочинку.

На фото телеведуча постала перед своїми дописувачами у хорошому настрої і без макіяжу. На ній надітий білий топ і білосніжна сорочка з підкоченими рукавами.

Спека: Регіна Тодоренко без макіяжу заворожила екзотикою

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі прокоментували фото Тодоренко.

  • Спека, сонце, кльова фотка;
  • Ти найкраща Регіша;
  • Ви дуже красива;
  • Красуня яка;
  • Клас, чітко;
  • Вау, бомба;
  • Супер;
  • Щаслива яка, всім удачі;
  • Вогонь;
  • Регіна, ти красуня.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що розчулена до сліз Регіна Тодоренко захопилася своїм чоловіком Владом Топаловим, який вийшов на сцену розважального пісенного шоу "Маска". Регіна також опублікувала кілька зворушливих фото, зроблених під час шоу.

Раніше ми писали про те, що Топалов і Тодоренко розповіли про переїзд і розповіли про сімейні секрети. Користувачі мережі дізналися, що під час карантину Влад більше часу проводить з сином Майклом.

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