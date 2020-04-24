Сварилися дуже сильно: Тодоренко і Топалов розкрили правду про свої стосунки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова пара розкрила секрет взаєморозуміння

Влад Топалов і Регіна Тодоренко недавно переїхали в заміський будинок і тепер час на карантині проводять на свіжому повітрі всією родиною разом з малюком Майклом. Зіркова пара закінчила зйомки в проектах і тепер має можливість побути наодинці. Про свої стосунки, особливості один одного, переїзд і часу на карантині Регіна і Влад розповіли в інтерв'ю виданню PEOPLETALK.

Ведуча і співак зазначили, що проводять весь час у новому будинку і левову частку присвячують синочку.

"Дуже багато часу поводимо з дитиною й один з одним. Чесно кажучи, хотілося б трохи повалятися, але не виходить – весь час з дитиною і не хочеться його залишати на няню", - поділився Влад.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна ж розповіла, чому вона зважилася на переехїзд в приватний будинок з квартири в центрі Москви.

"Коли у мене з'явилася інформація, що каратин може тривати до вересня, я зрозуміла, що нам в квартирі буде дуже важко. Я давно хотіла переїхати. Просто, коли є дитина, відразу хошется переїхати у великий будинок. Тому ми прийняли таке вольове рішення. Переїхали швидко – за три дні", - пояснила Регіна.

Ведуча зазначає, що звикла працювати дистанційно, а зараз у зв'язку з каратином постаралася мінімізувати виїзди на зйомки. Наприклад, фінал шоу "Маска", де вона була членом журі, останні два тижні знімали без глядачів. Авторське шоу "П'ятниця з Регіною" закінчили знімати кілька днів тому, причому ведуча значно скоротила творчу групу.

Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

"Мені трішки легше. Я завжди працювала з дому, незважаючи на те, що у мене багато знімальних змін на виїзді. Влад також. Пішов – записав демочку на телефон", - розповіла про будні пари ведуча.

Зірка "Орла и Решки" також розсекретила важливу особливість чоловіка – Влад виявився справжнім педантом.

"За порядок відповідає Влад і наша помічниця. Влад - страшенний педант. Я не можу виконати всі функції для нього. Все одно все буде не так – це стоїть не там, щоб килим був біленький, пилососити потрібно близько 12 разів в день, вимивати посуд близько 40, а ще важливо, щоб за кольорами були розкладені всі футболки, трусики і шкарпетки. А я живу, як можу. Мене не привчали до такої педантичності. Не вимагали цього", - розповіла Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, секрет сімейного щастя пари виявився простим – вони прийняли один одного зі всіма особливостями характеру.

"Ми сварилися спочатку дуже сильно. А потім взаємовигідно домовилися, що ми один одного не чіпаємо. Я знаю, що вона завжди запізнюється, а вона знає, що я з нею ніколи не полізу в печеру босоніж", - з посмішкою каже Влад.

Відео: Youtube/PEOPLETALK TV

Раніше Регіна Тодоренко здивувала фактами про себе і запропонувала шанувальникам квест.