Хочемо ще дитину: Топалов і Тодоренко розповіли про переїзд і видали сімейні секрети

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара розповіла, як проводит час на карантині

Регіна Тодоренко і Влад Топалов переїжджають – про це проговорився сам співак під одним з недавніх постів в Instagram. Тепер же зіркова пара поділилася усіма подробицями знаменної події, яка сталася у житті родини, а також розповіла секрет міцних стосунків і розговорилася про життя на карантині. Регіна і Влад з'явилися в прямому ефірі на сторінці RU.TV і відверто висловились про головне.

Так, артист розповів, що радий під час карантину більше часу проводити з сином Майклом.

"Став більше часу проводити з сином, чому я дуже радий. З сім'єю, вдома. І мені це подобається. Регіна почала готувати. Повної самоізоляції немає, тому що є робота", - пояснив він.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Сім'я переїхала в заміський будинок. У період карантину це було досить проблематично, але пара ризикнула. Останні два тижні вони шукали відповідне житло і тиждень пішов на сам переїзд.

"Була сотня коробок, ми переїжджали з меблями, і було дуже страшно. Але попалася компанія, де всі працівники були рукавичках, в масках, в бахілах. Перше – ми розібрали дитячі речі, іграшки, облаштували дитячу", - розповіла ведуча.

"По-перше, можна гуляти на закритій території, а адже раніше ми жили в центрі міста, де діти не можуть гуляти, у них брак кисню. Гуляти потрібно багато, середньостатистична людина повинна гуляти 5-6 км в день", - перерахувала переваги життя за містом Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я дуже люблю готувати, але останні пару років не приділяла цьому уваги", - зізналася ведуча. "Вона багато готує, експериментує. Пасту, кролика, рибу, креветки, гребінці, восьминоги. Виходить в більшості своїй дуже смачно. Вона переживала з цього приводу сильно і стала добре готувати", - підтвердив Влад.

Регіна уточнила, що її останньою провальною стравою став цибульно-грибний суп. "З'їла все, присипавши пармезаном", - зізналася вона. У планах ведучої – великодні паски.

"Я на роботі весь час жру. Напевно, на нервовому грунті, перед усіма інтерв'ю. Я завжди заїдав нерви. А вдома я розслаблена і навіть схудла", - назвала плюси карантину зірка "Орла и Решки".

Регіна і Влад рідко дивляться телевізор, але якщо вже і включають, то вибирають пізнавальні програми про природу, планету. "Дивилися з останнього "Зорге", разом любимо "Анатомії пристрасті", "Світ дикого Заходу", "Найгучніший голос", - перерахувала пара улюблені серіали. Регіна також назвала чоловіка "знатним серіальником".

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча дуже хоче завести собаку, а ось Влад мріє про ще одну дитину. "Може карантин якраз сприятиме", - заінтригувала Регіна.

Вона поділилася секрето мсімейного щастя – важливо іноді бути порізно і захоплюватися чимось новим та цікавим, щоб потім ділитися інформацією і підтримувати взаємний інтерес.

"Якщо ми з Майком бачимо, що тато втомлюється і хоче усамітнитися, ми йдемо в кімнату і граємо, а у нього є час пограти на гітарі, і навпаки", - розсекретила ключ до сімейного щастя ведуча.

Влад зізнався, що у нього дуже запальний характер, до того ж він швидко втомлюється від турбот і проблем, а ось Регіна може похвалитися завидною витримкою і самовладанням. "По мені дуже легко зрозуміти, коли я втомлююся. Я психую. Я готовий вбити всіх, здати дитину в дитбудинок, піти", – з посмішкою зізнався Влад.

Пара часто розслабляється, граючи в ігри зокрема, в "Скрабл", "Еліас". "Я люблю настільні ігри. Це так круто", - стверджує ведуча.

Раніше Регіна Тодоренко зробила раптове відверте зізнання про інтимне життя з чоловіком.