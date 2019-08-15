Очі сяють від любові: "блискуча" Ані Лорак схвилювала мережу зізнанням

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистка натякнула на те, що у неї все чудово в особистому житті

Українська співачка Ані Лорак не дуже довго переживала розставання з чоловіком і батьком своєї дитини Муратом Налчаджіоглу - зараз вона вже знову перебуває у відносинах. Артистка закрутила роман із продюсером Єгором Глібом, який раніше був одружений на співачці Tayanna. До речі, нещодавно Кароліна вперше прокоментувала відносини з новим бойфрендом. "Тепер не затримуюся на гучних вечірках. Завжди пам'ятаю про те, що треба швиденько бігти додому, адже зустрічати світанок треба з коханими людьми. А кохана людина завжди зі мною", — написала вона в мережі.

Тепер же артистка порадувала шанувальників новими яскравими фото, а також черговим зызнанням. Так, Ані позувала на рожевому тлі в ефектный міні-сукны, всипаный сяючими золотистими паєтками. Пікантної родзинки вбранню додає і глибоке декольте, яке підкреслило пишний бюст співачки. Доповнюють образ великі сережки-кільця і ніжний макіяж. При цьому Лорак не дивиться в камеру, а ніби вниз.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"В думках, у роботі, в любові", - провокаційно прокоментувала фото знаменитість, вочевидь маючи на увазі свого нового коханого Єгора.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Багато фанатів тут же поспішили відзначити, що виконавиця останнім часом дуже покращала і просто-таки світиться від любові і щастя. Не обійшлося і без компліментів "блискучому" образу Кароліни.

В любові. Будьте самою щасливою і коханою! Ви цього заслуговуєте! Love

Головне, що ви щаслива. Ми любимо вас, Кароліна

Безмежно раді, що ви щаслива! Ваші очі сяють, душа співає і посмішка з обличчя не сходить! Вам до лиця любов! Обіймаю

найголовніше, що щаслива

Ваууу. Блискуче виглядаєте

Одним словом - в гармонії з собою. Розкішна!

Захоплююся Вами, просто шикарна жінка

Дівчина - пожежа

Ми неймовірно вдячні вашому чоловікові за те, що через довгий час, ваші очі нарешті сяють від любові! Бережіть один одного і будьте щасливі!

Сяйте яскравіше з кожним днем

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше дівчина екс-чоловіка Ані Лорак Самія Ахметова вперше розповіла про стосунки з Муратом.

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