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Головна "квартальниця" показала, який дарунок привезла синові з Барселони

Lite » Зірки 07.12.2018 - 19:08
Головна "квартальниця" показала, який дарунок привезла синові з Барселони
Фото: Олена Кравець (прес-служба)

Знаменита гумористка приготувала дворічному синочкові оригінальний сюрприз

Олена Кравець досить давно не радувала своїх шанувальників постами у своєму мікро-блозі Instagram. І нарешті, після затяжної перерви шоувумен порадувала шанувальників новою фотографією в соціальних мережах. Головна "квартальница" поділилася знімком з Барселони, зробленому на вході в офіційний магазин футбольного клубу FC Barcelona. Туди Олена зі своїм мужом заглянули, щоб підібрати подарунок синові Івану.

Головна &quot;квартальниця&quot; показала, який дарунок привезла синові з Барселони

Фото: Іменна футбольна форма для сина Івана (instagram.com/lennykravets)

"Форма є. Справа за малим. Малий - Ivan Kravets:) А раптом?)" - підписала знімок Кравець.

Примітно, що на фото на зірці зовсім не помітно макіяжу. Однак, його відсутність вона заповнила актуальним у цьому сезоні трендом — шарфом в леопардовий принт. В цілому образ вийшов дуже розслабленим: пісочного кольору тренч і невимушена укладання — відмінний спосіб для шопінгу у великому місті.

Шанувальники в коментарях до посту відзначили, що відсутність макіяжу не робить зовнішність Олени гірше:

"Ну яка ж ти красуня, Олена!", "Красиві", "Буде круто! Удачі", - прокоментували вони фото.

Між іншим, це не єдине фото, де Олена постала перед фанами в "натуральному" вигляді. Без макіяжу і зачіски — по-домашньому миле фото в її Instagram ми вже недавно бачили.

Головна &quot;квартальниця&quot; показала, який дарунок привезла синові з БарселониФото: "Зачіска "вітер в голові" - підписала вона своє фото (instagram.com/lennykravets)

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Відео: РБК-Україна

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