"Головна королева України": у мережі захоплюються грандіозним шоу Олі Полякової у Палаці спорту

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка літала, танцювала, співала і навіть виконала смертельний номер прямо на сцені

У п'ятницю, 26 жовтня в київському Палаці спорту відбулося одне з найочікуваніших та унікальних шоу в столиці. Цього вечора Оля Полякова створила по-справжньому повний, цікавий, живий виступ. Їй вдалося гармонійно поєднати дивовижний і сильний вокал, найпопулярніші хіти, максимальний рівень природньої чарівності, нескінченну кількість образів і неймовірні танцювальні постановки. Побачити новий формат виступу в Україні прийшли близько 10 тисяч шанувальників, і вони це побачили! Фанати, артисти, знаменитості діляться своїм захватом від шоу "Королева ночі" в соціальних мережах.

Ведуча програми "Все пучком" на "Люкс фм" Василіса Рядних y Instagram привітала артистку з великим професійним успіхом.

"Оля Полякова, ти зробила космос... Ви з командою перестрибнули всіх сьогодні, молодці", – написала вона.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/vasilisuchka

Корреспондент STYLER також побував на унікальному концерті Олі Полякової у Палаці спорту і вів пряму трансляцію заходу.

Відео: (facebook.com/styler.rbc.ua)

В офіційній фан-групі Instagram не втомлюються вітати артистку з новими досягненнями, захоплюються її працьовитістю і життєвою енергією.

"Важко щось говорити і писати, коли ти всім своїм тілом і душею переживав за улюбленого чоловічка! Коли відчуваєш, яка це колосальна робота! Ці неймовірні костюми, головні убори, постановки, пісні викликають нескінченний захват! А головна королева України - Оля! Таку працьовиту людину, як ви, рідко зустрінеш. Хочу вас щиро привітати, і побажати, щоб наступний концерт 26 жовтня був в Олімпійському. Саме ви, як ніхто інший, гідні всього самого найкращого! Сліпіть нас своєю красою, променистою усмішкою завжди!" – написали у співтоваристві.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/_polyakovamusic_fan

До публікації прикріпили фото артистки в ніжному "квітковому" образі.

Фото: (instagram.com/_polyakovamusic_fan)

Сама артистка у Instagram поки ніяк не коментувала свій виступ, тільки опублікувала фото і відео прес-служби.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

В коментарях до публікацій вдячні фанати висловлюють щире захоплення масштабом, рівнем і загальним образом заходу.

Скриншоты коментарів поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Зате привітати свою підопічну і подякувати всім, хто брав участь в шоу, як глядачів, так і виконавців, поспішає продюсер Михайло Ясинський в Facebook.

"Це було неймовірно круто!! Розуміння приходить тільки зараз! Адже ті з вас, хто був на сцені, здогадується, думаю, що було круто, але навіть не підозрюєте наскільки!!!)) Я навіть не кажу про вас, тих, хто був за сценою))) Це було грандіозно і я вітаю вас з цим успіхом!! І дякую!! Ми ще не раз покажемо це шоу по всій країні і, звичайно ж, на цьому майданчику. Дуже скоро! Але вчорашня прем'єра ця найбільш складна, відповідальна, але й найбільш трепетна робота назавжди залишиться в нашій пам'яті! Ми всі впоралися і овації 9-ти тисяч глядачів - найвища нагорода за цей труд!" – написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/kate.khoteeva

Концертний директор Макса Барських и TAYANNA Олександр Кажиян в Facebook також написав довгий пост про масштаб заходу, власний емоційний підйом і подякував артистці, а також всій команді за неймовірне шоу.

"Цей пост не про концерт і не про те, що ось, вона взяла Палац спорту, 10 тисяч осіб, такі номери, всякі декорації... вони - співачка Оля Полякова і продюсер Михайло Ясинський - давно взяли цю величину, ще тоді, коли їх творчі бажання привели до зустрічі один з одним. Чесно, я не помічав на сцені ні балету, ні номерів, ні віджеїнгу. Не в образу режисерові. Я просто кайфанув від артиста. Від того, що вона співала, вона співала і, звичайно, про що вона говорила", — поділився Кажиян.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/alexander.kazhyan

Нагадаємо, що Оля Полякова закликала шанувальників не приносити квіти на її концерт "Королева ночі".

До цього Полякова програла парі і роздяглася на шоу Танці з зірками.

Раніше Оля Полякова пояснила, як ставиться до підтримки кандидатів у передвиборних перегонах.

Відео: (video.rbc.ua)