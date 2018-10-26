Оля Полякова призвала поклонников не приносить цветы на ее концерт "Королева ночи"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова отмечает: цветы завянут, а хорошее дело останется

В преддверии своего гранд-концерта "Королева ночи", который состоится уже сегодня, 26 октября, во столичном Дворце спорта, Оля Полякова неожиданно попросила своих поклонников не приносить ей цветы.

Так, на своей nstagram-страничке украинская певица сообщила о запуске необычного благотворительного проекта #Благодійністьзамістьквітів.

"Все, кто купил билет на шоу "Королева ночи" и собирается сделать приятно своей артистке и готовит букет цветов, я очень прошу вас, давайте сделаем по-другому и примем участие в проекте #Благодійністьзамістьквітів… Это так здорово — помочь другим", — трогательно написала Полякова.

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Также стало известно, что оригинальную акция "Благотворительность вместо цветов" Полякова запускает вместе с благотворительным фондом "Таблеточки".

Цель проекта — сбор средств для помощи онкобольным деткам.

"Присоединиться к акции очень просто — вместо привычных цветочных подарков для Оли Поляковой сделайте благотворительный взнос на любую сумму и помогите детям быстрее выздороветь. Помните, что цветы достаточно быстро завянут, а благотворительная помощь позволит изменить жизнь одного ребенка и его семьи к лучшему", — пишут на страничке фонда "Таблеточки".

Присоединиться к проекту и перечислить деньги на благотворительность в рамках акции #Благодійністьзамістьквітів можно здесь.

Многие поклонники поддержали благотворительный призыв Поляковой.

"Молодець!" — пишет iryna.malynovska.

"Замечательная идея! Оля, вы не перестаете меня удивлять", — восхищается topormarina.

"Ольга, вы большая молодец. Очень мудрое решение!" — отмечает olga_nogai.

"Оля, вы умничка", — поддерживает bukata.irina84y.

"Умничка и просто шикарная женщина", — пишет oksanaokrushko.

Напомним, ранее Оля Полякова в эксклюзивном интервью для РБК-Украина рассказала об отношении к выступлениям в России, объяснила, поддерживает ли отношения с родственниками в РФ, а также откровенно поделилась правилами семейной гармонии и воспитания дочерей.

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