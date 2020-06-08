Що за гімнастка? Тіна Кароль у стильному брючному костюмі вразила розтяжкою

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка захопила користувачів мережі своєї розтяжкою

Тіна Кароль часто "доставляє" шанувальникам порцію радості, коли демонструє свої нові фотографії в Instagram. З послабленням карантину відома українська співачка почала зйомки в нових фотосетах і охоче ділиться результатами.

На цей раз артистка здивувала користувачів мережі своєї розтяжкою. На чорно-білому фото, яке розділене двома знімками, вона позує в білому. На одному знімку співачка у білому костюмі витягує ногу і доторкається до пальців ноги рукою.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На другому знімку можна побачити милу посмішку Тіни Кароль. Емоційне фото відразу ж стало обговорюваним в мережі. Ось, що пишуть шанувальники артистки.

Така щаслива;

Ааа, яке диво;

Ось це розтяжка. Красуня наша;

Зійти з розуму;

Найкраща посмішка;

Щаслива дівчинка;

Ой мамочко;

Ух ранкова розминочка;

Така котя;

Ось це розтяжка;

Щось жарко стало. Тіночка показує шикарну розтяжку і щасливу посмішку;

Така щаслива;

Як же йде посмішка. З розуму звела;

До божевілля красива;

Ця посмішка, що зводить з розуму;

Ай, посміхайся частіше.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком. Також співачка натякнула, що готує для шанувальників вражаючий сюрприз.

Раніше Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото.

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Автор: Роман Мирончук