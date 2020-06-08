Що за гімнастка? Тіна Кароль у стильному брючному костюмі вразила розтяжкою

Співачка захопила користувачів мережі своєї розтяжкою
Тіна Кароль часто "доставляє" шанувальникам порцію радості, коли демонструє свої нові фотографії в Instagram. З послабленням карантину відома українська співачка почала зйомки в нових фотосетах і охоче ділиться результатами.
На цей раз артистка здивувала користувачів мережі своєї розтяжкою. На чорно-білому фото, яке розділене двома знімками, вона позує в білому. На одному знімку співачка у білому костюмі витягує ногу і доторкається до пальців ноги рукою.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
На другому знімку можна побачити милу посмішку Тіни Кароль. Емоційне фото відразу ж стало обговорюваним в мережі. Ось, що пишуть шанувальники артистки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком. Також співачка натякнула, що готує для шанувальників вражаючий сюрприз.
Раніше Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото.
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Автор: Роман Мирончук