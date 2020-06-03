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Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2020 - 13:38
Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка готує для шанувальників сюрпризи

Останнім часом Тіна Кароль то і справа інтригує і захоплює шанувальників в мережі: то розмістить оголені фото, то натякне на те, що готова поділитися сокровенним – тим, про що раніше мовчала. Так, вона вирішила підлити мало у вогонь і опублікувати пікантне відео співачка розмістила в Instagram Stories, а потім воно потрапило фан-сторінку в соцмережі.

Тіна їде в авто і знімає сама себе на відео. Вона показала приспущений рукав светра і засвеила світле білизну під затишній одягом, а також частково показала спокусливе декольте. При цьому співачка коктливо посміхнулася в кінці ролика.

Також Тіна натякнула, що готує для шанувальників вражаючий сюрприз. Вона позує в компанії керівника управління Big Entertainment Shows на каналі 1+1, який, в чатности отвчает за проекти "Голос країни" і "Танці з зірками", продюсера Володимира Звадюка. Знімок він розмістила на своїй сторінці в Instagram. Продюсер і співачка заінтригували натяком на новий проект за участю української поп-діви і пообіцяли здивувати глядачів.

На артистці - малинова кофточка великої в'язки, макіяж з акцентом на губи, нафарбовані ягідної помадою в тон аутфіта, вона променисто посміхається в камеру.

Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком

Фото: Тіна Кароль і Володимир Завадюк (instagram.com/zavaduk)

"Рідна Тіна Кароль була в гостях. Як думаєте, які проекти ми готуємо?" - поставив інтригуюче питання Володимир.

А ось продюсер співачки Павло Орлов вирішив ще більше підлив масла у вогонь і розпалити інтерес до новини. "Ой, що буде! Грандіозні плани з рідним каналом і найкращою командою", - підписав він фото Тіни і Володимира.

Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль засвітила плоский животик і помітний прес на фото в кокетливою блузці-топі. Таким образо вона розвіяла домисли шанувальників про свою вагітність.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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