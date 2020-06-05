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Відразу не впізнати: Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2020 - 11:42
Відразу не впізнати: Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка постала в нетиповому образі

Тіна Кароль регулярно "доставляє" шанувальникам порцію радості, публікуючи фото на особистій сторінці в Instagram. З послабленням карантину співачка почала зйомки в нових фотосетах і охоче ділиться результатами в мережі. Так, знімки стають все більш холодними, а шанувальники не можуть натішитися такої відвертості зірки, яка намагається щоразу їх дивувати. Нове фото показала українську поп-діву з іншого боку – емоційний знімок відразу ж став обговорюваним.

Тіна сидить "по-турецьки", спершись ліктями об коліна і запустивши пальці в свої розкішні об'ємні локони. Вона дивиться кудись убік, відвівши погляд від об'єктива камери.

Відразу не впізнати: Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники одразу ж помітили, що зі знімка на них дивиться з усім інша Тіна, адже співачка вміє бути багатогранною. Також не обійшлося і без натяків на роман з Даном Баланом.

  • Така дуже гарна
  • Шикарна жінок з великої літери. Крізь роки стає ще прекраснішим
  • Пожежа
  • Тому що не можна бути на світі красивою такою
  • Нереально красива
  • Інші
  • Неймовірна краса
  • Вау! Що це за красуня? Не відразу впізнала! Суперова пані!
  • Це шикарно
  • Чарівно
  • Тін, а Дан, випадково, поруч з тобою не перебував? Аж надто у вас фони схожі

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль опублікувала відео в облягаючому світлому комбінезоні – на кадрах вона робить зарядку

Нагадаємо, що Тіна Кароль засвітила білизну на кокетливому відео з авто.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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