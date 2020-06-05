Відразу не впізнати: Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото

Співачка постала в нетиповому образі
Тіна Кароль регулярно "доставляє" шанувальникам порцію радості, публікуючи фото на особистій сторінці в Instagram. З послабленням карантину співачка почала зйомки в нових фотосетах і охоче ділиться результатами в мережі. Так, знімки стають все більш холодними, а шанувальники не можуть натішитися такої відвертості зірки, яка намагається щоразу їх дивувати. Нове фото показала українську поп-діву з іншого боку – емоційний знімок відразу ж став обговорюваним.
Тіна сидить "по-турецьки", спершись ліктями об коліна і запустивши пальці в свої розкішні об'ємні локони. Вона дивиться кудись убік, відвівши погляд від об'єктива камери.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники одразу ж помітили, що зі знімка на них дивиться з усім інша Тіна, адже співачка вміє бути багатогранною. Також не обійшлося і без натяків на роман з Даном Баланом.
Скріншот коментарів
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Автор: Lite