Фокстер та Макс: зіркові гості прем'єри українського пригодницького фільму

Гості прем'єри "Фокстер і Макс" в Києві (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Фокстер і Макс" стартує з 19 вересня

18 вересня в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єру українського пригодницького фільму – "Фокстер і Макс" з акторським складом і знімальною групою фільму.



Першими стрічку побачили Сніжана Єгорова, Alyona Alyona, Євген Нищук, Олег Михайлюта, гурт Скай, Андрій Алферов, Sonya Kay, Олена Лавренюк, Євген Янович, Роман Грищук, Олексій Тритенко і багато інших.

Фокстер та Макс: сюжет і трейлер

ФОКСТЕР & МАКС. Другий офіційний трейлер

Кожен нормальний підліток у наш час мріє про суперсилах. Ось і Макс, якому дванадцять років, завжди хотів вміти за себе постояти за допомогою надздібностей. Хлопець зазнає постійні знущання і глузування в школі, що явно не приносить йому багато радості. І ось одного разу Макс втік з дому і сховався під мостом, де знайшов дивний балончик з нано-фарбою. Хлопець вирішив втілити свою мрію в життя – і намалював графіті собаки. Пес ожив і перетворився в наноробота з неймовірними можливостями. Макс назвав його Фокстер. Його вихованець як може допомагаэ господареві в різних справах, так і привносить велику небезпеку в життя школяра. За нанороботом полює небезпечний злочинець, який дуже хоче роздобути таку технологію. Тепер і Макс повинен подбати про Фокстере.

Фокстер та Макс: гості прем'єри

Alyona Alyona

Олег Михайлюта

Євген Нищук

Sonya Kay

Сніжана Єгорова

Олена Лавренюк

Гості прем'єри фільму "Фокстер і Макс" (фото: Оскар)

Гості прем'єри фільму "Фокстер і Макс" (фото: Оскар)

Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.