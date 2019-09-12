Шахрайки з Уолл-Стріт: в прокат виходить кримінальна комедія з Дженніфер Лопес у головній ролі

Дженніфер Лопес і Констанс Ву у фільмі Шахрайки з Уолл-Стріт (кадр з фільму)

У фільмі "Шахрайки з Уолл-Стріт" також грає хіп-хоп виконавиця Карді Бі

З 12 вересня в кінотеатрах України стартує показ кіноісторії про колишніх танцівниць елітного стрип-клубу Нью-Йорка, які об'єднуються в боротьбі зі своїм багатеньких клієнтами — "Шахрайки з Уолл-Стріт" (в оригіналі - "Hustlers"). У фільмі режисера Лорін Скафарії головну роль грає неперевершена Дженніфер Лопес. Для зйомок у новій роботі актрисі довелося вивчати майстерність танцю на пілоні!

Шахрайки з Уолл-Стріт: сюжет фільму та трейлер

ШАХРАЙКИ З ВОЛЛ-СТРІТ. Офіційний трейлер (український)

Ці дівчата абсолютно точно не пишаються своєю професією, але за їхні послуги досить пристойно платять. Та ще й саме в тому місці, де вони працюють. Мова йде про неймовірно яскравих, спокусливих, чарівних стриптизершах. Дівчата працюють в елітному стриптиз-клубі, клієнтами якого є успішні фінансисти з Уолл-стріт – ці люди можуть непогано заплатити, вже повірте. Але те, що зароблялось неприємним і тяжкою працею, може дуже легко згоріти під час кризи.

Всі заощадження дівчат знецінилися, і винними вони вважають саме їх клієнтів-фінансистів. Щоб їх провчити і забрати своє назад, стриптизерки побудували підступний план помсти своїм кривдникам – ці жінки не тільки красиві, а й неймовірно розумні і підступні. Ви і не помітите, як ваш банківський рахунок спорожніє.

Кадри з фільму

Цікаві факти про фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт":

Дженніфер Лопес навчалася танців на пілоні у рамках підготовки до фільму. У неї навіть була жердина в будинку.

Співачка Бебе Рекша була запрошена на роль "російської дівчини з Нью-Йорка" і пройшла прослуховування, але не отримала роль.

Дженніфер Лопес відвідала стриптиз-клуб зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, щоб дослідити цю роль.

3-я співпраця між Дженніфер Лопес і Кеке Палмер. Вони озвучили персонажів в "Льодовиковий період 4. Континентальний дрейф" (2012) та "Льодовиковий період: Курс на столкновени" (2016).

Розклад сеансів

Фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за адресою. Прокат стартує з 12 вересня.

Гості столичної прем'єри

Відзначимо, що 11 вересня в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра "Шахрайки з Волл-стріт" з Дженніфер Лопес і Карді Бі. Першими стрічку побачили Тоня Матвієнко, Христина Бобкова, Тоня Ноябрьова, Яна Клочкова, Володимир Борисенко, Ілля Кваша, Олена Єва, Олексій Дівєєв-Церковний, Мирослава Ульяніна, В'ячеслав Соломка, Сергій Рибік, Роман Міхно, Щєлко Вікторія і багато інших.

Гості прем'єри в Києві (фото: Оскар)

Гості прем'єри в Києві (фото: Оскар)

Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.