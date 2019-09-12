Шахрайки з Уолл-Стріт: в прокат виходить кримінальна комедія з Дженніфер Лопес у головній ролі

У фільмі "Шахрайки з Уолл-Стріт" також грає хіп-хоп виконавиця Карді Бі
З 12 вересня в кінотеатрах України стартує показ кіноісторії про колишніх танцівниць елітного стрип-клубу Нью-Йорка, які об'єднуються в боротьбі зі своїм багатеньких клієнтами — "Шахрайки з Уолл-Стріт" (в оригіналі - "Hustlers"). У фільмі режисера Лорін Скафарії головну роль грає неперевершена Дженніфер Лопес. Для зйомок у новій роботі актрисі довелося вивчати майстерність танцю на пілоні!
Шахрайки з Уолл-Стріт: сюжет фільму та трейлер
ШАХРАЙКИ З ВОЛЛ-СТРІТ. Офіційний трейлер (український)
Ці дівчата абсолютно точно не пишаються своєю професією, але за їхні послуги досить пристойно платять. Та ще й саме в тому місці, де вони працюють. Мова йде про неймовірно яскравих, спокусливих, чарівних стриптизершах. Дівчата працюють в елітному стриптиз-клубі, клієнтами якого є успішні фінансисти з Уолл-стріт – ці люди можуть непогано заплатити, вже повірте. Але те, що зароблялось неприємним і тяжкою працею, може дуже легко згоріти під час кризи.
Всі заощадження дівчат знецінилися, і винними вони вважають саме їх клієнтів-фінансистів. Щоб їх провчити і забрати своє назад, стриптизерки побудували підступний план помсти своїм кривдникам – ці жінки не тільки красиві, а й неймовірно розумні і підступні. Ви і не помітите, як ваш банківський рахунок спорожніє.
Кадри з фільму
Цікаві факти про фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт":
Розклад сеансів
Фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за адресою. Прокат стартує з 12 вересня.
Гості столичної прем'єри
Відзначимо, що 11 вересня в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра "Шахрайки з Волл-стріт" з Дженніфер Лопес і Карді Бі. Першими стрічку побачили Тоня Матвієнко, Христина Бобкова, Тоня Ноябрьова, Яна Клочкова, Володимир Борисенко, Ілля Кваша, Олена Єва, Олексій Дівєєв-Церковний, Мирослава Ульяніна, В'ячеслав Соломка, Сергій Рибік, Роман Міхно, Щєлко Вікторія і багато інших.
Гості прем'єри в Києві (фото: Оскар)
Гості прем'єри в Києві (фото: Оскар)
Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.