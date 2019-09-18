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Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?"

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.09.2019 - 13:31
Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?"
Дмитро Ступка і Поліна Логунова з донькою (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Ти вмієш зберігати секрети?" стартує з 26 серпня

Вчора, 17 вересня, в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра "Ти вмієш зберігати секрети?"

Першими стрічку побачили Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Вікторія Смеюха, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Роман Міхно, Ілля Кваша, Наталка Карпа, Яна Клочкова, Монро, Анна Добриднєва, Валерія Толочина, Артем Травкін і багато інші.

"Ти вмієш зберігати секрети?": трейлер і сюжет

Емма з тріском провалила нараду і повертається з відрядження літаком. Настрій — гірше нікуди, до того ж дівчина боїться літати, тому добре приймає на груди перед посадкою. Співчуваюча стюардеса пропонує їй вільне місце в першому класі, де розносять шампанське, тому при першій же турбулентності від страху Емма починає вивалювати всі свої секрети чоловікові, якій сидить поруч. Вона розповідає йому все — від нюансів особистого життя до офісних взаємин. І яке ж було здивування дівчини, коли на наступний день з'ясувалося, що той самий сусід по літаку — її бос і засновник компанії — прийшов в їх офіс перевірити роботу відділення.

Зіркові гості прем'єри

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Дмитро Ступка і Поліна Логунова з донькою

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Наталка Карпа

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Вікторія Смеюха

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Яна Клочкова (праворуч)

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Анна Добриднєва

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Марічка Падалко

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Соломія Вітвіцька

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Монро

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Ілля Кваша

Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри &quot;Ти вмієш зберігати секрети?&quot;

Роман Міхно

Гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?" у Києві (фото: Оскар)

Гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?" у Києві (фото: Оскар)

Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.

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