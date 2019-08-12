Фізкульт-привіт: спортивна Настя Каменських похвалилася насиченим тренуванням

Настя Каменскиих – дівчина спортивна і дисциплінована. Навіть під час відпустки співачка не розслаблялася і не пропускала тренування – кожен день рано вранці вона публікувала в сторіз Instagram фото- і відеозвіт то з пробіжки, то зі спортзалу. Співачка продовжує цю добру традицію в рідному Києві, куди повернулася після відпочинку на Сардинії.

Так, Настя повідомила, що прокинулася на початку сьомої ранку. До неї в ліжко завітав улюблений домашній вихованець, який вирішив скласти компанію невиспаній господині.

Потім артистка вирушила в спорткомплекс, де разом зі своїм тренером Андрієм Хомицьким приступила до активних занять з гантелями і "млинцями".

Фото: Настя Каменських з тренером (instagram.com/kamenskux)

Настя вибрала для тренування спортивні бриджі з сітчастою вставкою з боків і зручну футболку. Співачка з ентузіазмом виконувала вправи разом зі своїм тренером. Спочатку вона займалася з "млинцями", а потім взяла в руки гантелі. В кінці насиченого заняття тренер і його зіркова підопічна весело "вдарили по руках".

Фото: Настя Каменських з тренером (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських влаштувала другий медовий місяць в Італії з Потапом. Компанію їм склали друзі і колеги пари – соліст дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив і його дружина, дизайнер Анна Андрійчук-Завгородня. Потап і Настя Каменських не переставали розчулювати шанувальників романтичними світлинами, зробленими на вуличках невеликих колоритних портових містечок.

Також весела компанія подорожувала на яхті уздовж Середземноморського узбережжя, і Каменських не упустила можливості покрасуватися у звабливих бікіні на кормі.