Физкульт-привет: спортивная Настя Каменских похвасталась насыщенной тренировкой

Настя Каменскиих – девушка спортивная и дисциплинированная. Даже во время отпуска певица не расслаблялась и не пропускала тренировки – каждый день рано утром она публиковала в сториз Instagram фото - и видеоотчет то с пробежки, то со спортзала. Певица продолжает эту хорошую традицию в родном Киеве, куда вернулась после каникул на Сардинии.

Так, Настя сообщила, что проснулась в начале седьмого утра. К ней в постель пожаловал любимый домашний питомец, который решил составить компанию заспанной хозяйке.

Затем артистка отправилась в спорткомплекс, где вместе со своим тренером Андреем Хомицким приступила к активным занятиям с гантелями и "блинами".

Фото: Настя Каменских с тренером (instagram.com/kamenskux)

Настя выбрала для тренировки спортивные бриджи с сетчатой вставкой по бокам и удобную футболку. Певица с энтузиазмом выполняла упражнения вместе со своим тренером. Вначале она занималась с "блинами", а затем взяла в руки гантели. В конце насыщенного занятия тренер и его звездная подопечная весело "ударили по рукам".

Фото: Настя Каменских с тренером (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских устроила второй медовый месяц в Италии с Потапом. Компанию им составили друзья и коллеги пары – солист дуэта "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Потап и Настя Каменских не переставали умилять поклонников романтическими снимками, сделанными на улочках небольших колоритных портовых городков.

Также веселая компания путешествовала на яхте вдоль Средиземноморского побережья, и Каменских не упустила возможности покрасоваться в соблазнительных бикини на корме.