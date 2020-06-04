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Фітнес-мотивація: Ізабель Гулар демонструє нескінченно довгі ноги в ультракоротких шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 18:34
Фітнес-мотивація: Ізабель Гулар демонструє нескінченно довгі ноги в ультракоротких шортах
Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель радує шанувальників жаркими кадрами

Ізабель Гулар – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка відома своєю пристрастю до спорту. Як і багато моделей, під час карантину вона часу дарма не втрачала, а тренувалася наполегливо і регулярно. Так що тепер 35-річна красуня може похвалитися ідеальною фігурою. Що вона і робить з завидною регулярністю. Кілька годин тому на сторінці «ангела» Victoria's Secret з'явилося нове фото в розкішному вигляді, яке не залишило байдужим нікого з прихильників зірки.

Фітнес-мотивація: Ізабель Гулар демонструє нескінченно довгі ноги в ультракоротких шортахМодель на новому фото (фото: instagram.com/izabelgoulart)

В Instagram вона з'явилася в ультракоротких білих мереживних шортах, а також білій сорочці. Зірка позує посеред розкішної вітальні свого будинку, присівши боком на кріслі. Завдяки такому ракурсу й без того довгі ноги Ізабель здаються просто нескінченними. Також вона підкреслила свою витончену талію і плавні вигини тіла. Волосся дівчина розпустила по плечах, а в доповнення до образу підібрала сонцезахисні окуляри та браслети.

Послыдовувачі, яких у Ізабель близько 5 мільйонів, не могли залишити без уваги настільки розкішне фото. «Ти виглядаєш просто чудово», «Вау», «Що за краса», «Ідеальна», «Ці ноги», «Я просто закоханий», «Завжди прекрасна», «Чудова і неймовірно прекрасна»... Багато хто почав цікавитися, як досягти такої неймовірної форми. А також відзначили, що приклад Гулар – відмінна мотивація.

Фітнес-мотивація: Ізабель Гулар демонструє нескінченно довгі ноги в ультракоротких шортахНоги – головна "зброя" дівчини (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Нагадаємо, модель часто розповідає про свої секрети. Перший і головний – правильне харчування і регулярні тренування. До речі, під час карантину Ізабель запустила спортивний флешмоб в рамках якого публікує фрагменти своїх тренувань і закликає фоловерів робити те ж саме. Один ролик викликав справжній фурор в мережі – відео перепостили незліченну кількість разів. Модель виконувала вправи відразу для декількох груп м'язів: руки, ноги і прес, стоячи вниз головою.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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