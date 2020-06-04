Фитнес-мотивация: Изабель Гулар демонстрирует бесконечно длинные ноги в ультракоротких шортах

Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель радует поклонников жаркими кадрами

Изабель Гулар – одна из самых популярных моделей в мире, которая известна своей страстью к спорту. Как и многие модели, во время карантина она времени даром не теряла, а тренировалась упорно и регулярно. Так что теперь 35-летняя красавица может похвастаться идеальной фигурой. Что она и делает с завидной регулярностью. Несколько часов назад на странице «ангела» Victoria’s Secret появилось новое фото в роскошном виде, которое не оставило равнодушным никого из поклонников звезды.

Модель на новом фото (фото: instagram.com/izabelgoulart)

В Instagram она появилась в ультракоротких белых кружевных шортах, а также белой рубашке. Звезда позирует посреди роскошной гостиной своего дома, присев боком на кресле. Благодаря такому ракурсу и без того длинные ноги Изабель кажутся просто бесконечными. Также она подчеркнула свою точеную талию и плавные изгибы тела. Волосы девушка распустила по плечам, а в дополнение к образу подобрала солнцезащитные очки и браслеты.

Подписчики, которых у Изабель около 5 миллионов, не могли оставить без внимания столь роскошное фото. «Ты выглядишь просто восхитительно», «Вау», «Что за красота», «Идеальна», «Эти ноги», «Я просто влюблен», «Всегда прекрасна», «Потрясающая, прекрасна и невероятно великолепна»… Многие начали интересоваться, как достичь такой невероятной формы. А также отметили, что пример Гулар – отличная мотивация.

Ноги – главное "оружие" девушки (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Напомним, модель часто рассказывает о своих секретах. Первый и главный – правильное питание и регулярные тренировки. Кстати, во время карантина Изабель запустила спортивный флешмоб в рамках которого публикует фрагменты своих тренировок и призывает фолловеров делать то же самое. Один ролик вызвал настоящий фурор в сети – видео перепостили бесчисленное количество раз. Модель выполняла упражнения сразу для нескольких групп мышц: руки, ноги и пресс, стоя вниз головой.

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Автор: Lite