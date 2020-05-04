Жертви пластики: 10 голлівудських зірок, для яких пластичні операції обернулися катастрофою (фото)

Донателло Версаче і Міккі Рурк (колаж: РБК-Україна)

Багато зірок не змогли вчасно зупинитися

Пластичні операції вже давно стали «рятівною соломинкою» для селебрітіс, які прагнуть до ідеалу в зовнішності. Деякі зірки лише підкреслили переваги з допомогою ледь помітного хірургічного втручання. Однак деякі знаменитості явно захопилися. Відомий американський пластичний хірург Ентоні Юн виділив список зірок з найбільш невдалими втручаннями у свою зовнішність. В топі не самого втішного списку — дизайнер Донателло Версаче, актор Міккі Рурк і вже відома «жертва пластики» Джослін Вільденштейн.

Джоан Ріверс

Американська комедійна актриса зізнається, що перенесла безліч пластичних операцій, в тому числі підтяжку обличчя, підтяжку шиї і століття. Втім, як заявила сама актриса, вона «не відчуває ніякого жалю» з цього приводу. Хтось може сказати, що її пластичний хірург перестарався, але кого це хвилює.

«Вона — частина моєї роботи (у хорошому сенсі слова)», — говорить доктор Тоні Юн, відомий хірург, який працює переважно з голлівудськими «селебріті».

Донателло Версаче

Перше, що привертає увагу в зовнішності Версаче, це її надмірно пишна верхня губа. Чисто фізіологічно, природний розмір нижньої губи зазвичай перевершує розмір верхньої губи на 50%. Але у випадку з італійським модельєром пропорції помінялися місцями. Доктор Тоні Юн жартівливо називає цей ефект «качині губки». Такі зміни в зовнішності відбуваються через «перенакачки» губ колагеном.

Крім того, шкіра дизайнера виглядає ніби зробленою з воску, причиною того, можливо, є лазерна шліфовка шкіри і уколи ботокса.

Майкл Джексон

Доктор Юн, описуючи зовнішність поп-суперзірки 80-х і 90-х років, звернув увагу на ніс з вузькими краями і осветленную шкіру. А також на те, що судячи з усього, Майкл Джексон вдався до впровадження імплантату підборіддя, що свідчить неприродна ущелина в нижній щелепі.

Доктор Юн каже, що причиною такого серйозного втручання у свою зовнішність може бути психічний розлад, який згідно класифікації МКХ-11 (Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям) називається — «дисморфофобія».

Це хвороба при якій людина не може прийняти власну зовнішність, внаслідок чого піддає своє тіло безлічі пластичних операцій, намагаючись виправити свої «дефекти», яке помітні лише йому.

Джослін Вільденштейн

«Джослін Вільденштейн є повчальним прикладом того, як не потрібно робити пластику», — говорить пластичний хірург доктор Юн.

«Жінка-левиця» як прозвали її в ЗМІ, перенесла десятки пластичних операцій у невдалій спробі повернути свого чоловіка – мільярдера Алекса Вільденштейна.

Доктор Юн вважає, що Джоселін зробила підтяжку брів, загальну підтяжку обличчя, а також ін'єкцію ботокса в губи. На цьому модифікація не закінчилася, і світська левиця зробила збільшення підборіддя, пересадку жиру в щоки для більшої округлості обличчя, а також — кантопексію (підтяжку куточків очей), щоб надати їм «котячий» вигляд.

Хайді Монтаг

Що можна сказати про Хайді Монтаг?

«Їй зробили 10 косметичних операцій за один день! І тепер вона більше схожа на ляльку Барбі, ніж на звичайну людину», — заявляє доктор Юн.

«На мою думку, жодна з цих десяти пластичних операцій не принесла їй користі, за винятком того, що подібні зміни в зовнішності принесли їй велику популярність», — ділиться своєю думкою хірург.

Втім, американська телеведуча та учасниця реаліті-шоу «Голлівудські пагорби» не збирається приховувати інформацію про пластику. Хайді зізналася, що у неї підтяжка брів, ботокс в губах, ін'єкції жиру в щоках, а також: ліпосакція шиї, стегон, збільшення грудей і сідниць.

«У неї просто зіркова хвороба і вона вимагає уваги. Хайді потрібен психотерапевт, а не пластичний хірург!», — емоційно висловився доктор Юн.

На подібну критику епатажна Хайді і зовсім не реагує, здається, її подібні заяви лише розохочують: «у мене на тілі шрамів більше, ніж люди отримують в автомобільній катастрофі», — сказала вона в інтерв'ю виданню «Life & Style Weekly».

Дженніфер Грей

«Дженніфер Грей - хороший приклад того, як ринопластика може кардинально змінити зовнішній вигляд», — говорить доктор Юн.

«Видалення горбика на носі сильно змінило образ «Бебі» з фільму «Брудні танці»».

Хірург вважає, що її ніс був однією з характерних рис актриси, на рівні з губами Джулії Робертс, родимками Сінді Кроуфорд або зазубреними зубами Девіда Леттермана.

Хоча змінена її зовнішність не вплинула на акторську кар'єру Дженніфер, але пластичний хірург вважає, що «вона як і раніше виглядає привабливо, але втратила свою родзинку».

Міккі Рурк

За словами доктора Юна, Міккі Рурк переніс підтяжку обличчя і верхньої поовіки, а також пересадку волосся. Погано зроблена підтяжка лиця може коштувати людині його бакенбардів, і доктор Юн підозрює, що саме це і сталося з актором фільму «Рестлер».

«Його прикріплена мочка вуха є явною ознакою підтяжки обличчя», — говорить він.

Прісцилла Преслі

Цікаво, як би відреагував король рок-н-ролу Елвіс Преслі, якби побачив свою дружину в наші дні.

Доктор Юн розповідає, що кілька років тому, Прісцилла перенесла кілька ін'єкцій по перекачці силікону в щоки. Але, за словами пластичного хірурга: «операцію зробив якийсь шарлатан! Я бачу опухле обличчя, яке ніби виліплене з воску. Це є явним наслідком застосуванням комбінації з лазерних процедур і уколів ботокса», — ділиться експертною думкою хірург.

Деріл Ханна

Актриса, яка зіграла одну з головних антагоністів у фільмі «Вбити Білла» (медсестра з пов'язкою на оці, насвистывающая основний мотив фільму), стверджує, що у неї не було пластичних операцій. В інтерв'ю виданню «The Daily Mail» вона доводила, що «в Голлівуді так багато людей, які вирішили зробити косметичну операцію, яка буквально перетворила їх у ляльок».

Але уважні глядачі помітили серйозні зміни на обличчі актриси: опухлі очі і величезні губи, які є явним свідченням процедури підтяжки обличчя і уколів ботоксу.

Рене Зельвегер

Лауреат премії «Оскар» постійно знаходиться в центрі уваги ЗМІ. Але коли в 2018-му році вона знову з'явилася на публіці, папараці помітили, що актриса виглядає як зовсім інша людина.

Судячи з усього, зірка «Щоденника Бріджит Джонс» пройшла невдалу процедуру лазерної терапії особи, що свідчить восковий відтінок її шкіри.

Актриса люто відреагувала на критику її зовнішності? написавши довгий пост у себе в фейсбуці? в якому облаяла таблоїди за таку грубу оцінку жіночої зовнішності.

Скріншоти колажів: www.cbsnews.com/pictures