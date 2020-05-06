Супермодель Ізабель Гулар в шовкових шортиках і без білизни запаморочила голову засмаглими ніжками

Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель показала фрагмент інтенсивного тренування

Одна з ангелів Victoria's Secret Ізабель Гулар також залишається на карантині в своєму розкішному будинку в Парижі. Однак здається, що самоізоляція і відсутність показів та вечірок анітрохи не вплинуло на "модну активність" 35-річної красуні. Всесвітньо визнана модель продовжує надихати фоловерів різноманіттям стильних образів, а також воістину ідеальними формами. Фігурі Гулар можна тільки позаздрити!

На днях "ангел" опублікувала нове розслаблене фото, демонструючи стрункі довгі ніжки. В кадрі Гулар засмагає на власній терасі. При цьому модель позує в спокусливому домашньої образі. На Ізабель - шовкові білі шортики і сорочка, розстебнута на грудях. Супермодель робить вигляд, що тільки прокинулася, прикриваючись від променів сонця і тримаючи в руці чашку з кавою.

"Відмінного і позитивного дня", - побажала шанувальникам модель.

Фото: instagram.com/izabelgoulart

Фоловерів красуні завжди цікавить, завдяки чому вона залишається в такій чудовій формі. Секрет іменитої моделі - правильне харчування і регулярні, різноманітні тренування. До речі, під час карантину Ізабель запустила спортивний флешмоб в рамках якого публікує фрагменти своїх тренувань і закликає фоловерів робити те ж саме.

Одне з недавніх відео викликало справжній фурор в мережі. Адже тренувалася Гулар вниз головою, стоячи на руках. Модель виконувала вправи відразу для декількох груп м'язів: руки, ноги і прес.

І знову складно не відзначити, як же ідеальна бразильська красуня. Ізабель вибрала для тренування топ і короткі шорти. Так що можна розглянути всі достоїнства її фігури.

Нагадаємо, раніше "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін поділилася відвертим фото з карантину.