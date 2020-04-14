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Фітнес-мотивація: 45-річна Єва Лонгорія підкорила мережу спортивною фігурою в ефектному образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 19:32
Фітнес-мотивація: 45-річна Єва Лонгорія підкорила мережу спортивною фігурою в ефектному образі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Акторка показала новий кадр зі зйомок

Єва Лонгорія ще напередодні карантину представила свою лінію взуття Eva Longoria для великого польського сайту. І з тих пір не перестає демонструвати стильні образи, які можна скласти з допомогою її новинок. Так, цього разу зірка підібрала кежуал-лук: жіночну сукню бежевого відтінку вона доповнила масивними кросівками. Вийшло ефектно і стильно! Завершує бездоганний образ укладка з легкими хвилями, а також макіяж з акцентом на очі. «Мій повний образ для сидіння на підвіконні. А у вас як справи?», – жартома написала знаменита красуня.

Фітнес-мотивація: 45-річна Єва Лонгорія підкорила мережу спортивною фігурою в ефектному образіЄва в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанати Єви залишилися в захваті від лука актриси: «Ти прекрасна!», «Чарівна», «Найкраща»... Багато хто подякував за натхнення, а також відзначив досконалу фігуру знаменитості. «Тобі потрібно вести йога-клас», – пишуть шанувальники. «Я точно буду брати участь», – відгукнулися й інші фоловери.

Фітнес-мотивація: 45-річна Єва Лонгорія підкорила мережу спортивною фігурою в ефектному образіСанті на Великдень (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, Єва належить до того типу знаменитостей, хто на карантині не сумує. Так, вона регулярно радує фанатів роликами, де демонструє свої кулінарні здібності, ділиться корисною інформацією. Але найулюбленішими у фанатів, безумовно, є відео, в яких Лонгорія показує вправи. А заодно і свою спортивну фігуру, яка найкраще мотивує на активність на карантині. Нещодавно спекотна красуня продемонструвала легкий спосіб зміцнити сідниці. Тим, хто активно працює над фігурою до літа, точно варто звернути увагу!

Також Єва любить постити зворушливі фото зі своїм сином Санті, якому влітку виповниться 2 роки. Великодній піст вона присвятила повністю малюкові. Миле фото, на якому дитина сидить на зеленій травичці в оточенні святкової символіки і предметів, набрало масу лайків та коментарів. Шанувальники дякують Єві за позитив і бажають їм з малюком всього самого кращого.

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