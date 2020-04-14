Фитнес-мотивация: 45-летняя Ева Лонгория покорила сеть спортивной фигурой в эффектном образе

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса показала новый кадр со съемок

Ева Лонгория еще накануне карантина представила свою линию обуви Eva Longoria для крупного польского сайта. И с тех пор не перестает демонстрировать стильные образы, которые можно составить с помощью ее новинок. Так, в этот раз звезда подобрала кэжуал-лук: женственное платье бежевого оттенка она дополнила массивными кроссовками. Получилось эффектно и стильно! Завершает безупречный образ укладка с легкими волнами, а также макияж с акцентом на глаза. «Мой полный образ для сидения на подоконнике. А у вас как дела?», – в шутку написала знаменитая красавица.

Ева в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанаты Евы остались в восторге от лука актрисы: «Ты прекрасна!», «Неотразима», «Лучшая»... Многие поблагодарили за вдохновение, а также отметили совершенную фигуру знаменитости. «Тебе нужно вести йога-класс», – пишут поклонники. «Я точно буду участвовать», – отозвались и другие фолловеры.

Санти на Пасху (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, Ева относится к тому типу знаменитостей, кто на карантине не скучает. Так, она регулярно радует фанатов роликами, где демонстрирует свои кулинарные способности, делится полезной информацией. Но самыми любимыми у фанатом, безусловно, являются видео, в которых Лонгория показывает упражнения. А заодно и свою спортивную фигуру, которая лучше всего мотивирует на активность на карантине. Недавно знойная красотка продемонстрировала легкий способ укрепить ягодицы. Тем, кто активно работает над фигурой к лету, точно стоит обратить внимание!

Также Ева любит постить трогательные фото со своим сыном Санти, которому летом исполнится уже 2 года. Пасхальный пост она посвятила полностью малышу. Милое фото, на котором ребенок сидит на зеленой травке в окружении праздничной символики и предметов, набрало массу лайков и комментариев. Поклонники благодарят Еву за позитив и желают им с малышом всего самого лучшего.