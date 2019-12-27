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Посмішка сина, снікерси, туш і спа: Єва Лонгорія розповіла, без чого не уявляє свого життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2019 - 17:56
Посмішка сина, снікерси, туш і спа: Єва Лонгорія розповіла, без чого не уявляє свого життя
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса відповіла на 25 запитань про себе

Єва Лонгорія, яка нещодавно побувала в Дубаї, відповіла на 25 запитань про себе для Dubai Shopping Festival. Тут популярна актриса відверто розповіла про багато вакансій речей, що цікавлять фанатів. Так, першим ділом після пробудження Єва йде до свого сина. А на питання, яку річ вона хотіла б пам'ятати завжди, Лонгорія без роздумів відповіла: як сміється її улюблений Санті, поки він ще зовсім крихітка.

Єва розповіла про свої уподобання (фото: instagram.com/evalongoria)

Далі мова зайшла про модні експериментах. Свої шопінг-звички Єва б описала одним словом: спонтанність. А ось у партнери для походу по магазинах вона б взяла, без сумніву, улюблену подругу і фешн-ікону Вікторію Бекхем. Чому? Тому що ніхто не знає так багато про стиль, як вона!

Цікаво, що сама Єва, виявляється, також уміє створювати речі. Так, 44-річна зірка розповіла, що ще один її талант – шити. Вона може шити сукні подругам, а також сама зробила костюм своєму синові на Хеллоуїн.

Посмішка сина, снікерси, туш і спа: Єва Лонгорія розповіла, без чого не уявляє свого життя

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Далі мова зайшла про улюблені речі. Отже, якщо б Єва могла замовити, то яка річ ніколи не вийшла з моди? Снікерси! Логічно, що на питання "Підбори або снікерси", Лонгорія відповіла: звичайно ж, снікерси! Ще один цікаве питання для всіх дівчат: якщо ти щось купила, ти одягаєш тут же або чекаєш нагоди? "Я вдягаю це одразу ж без зволікань, прямо в магазині", – заявила Єва.

Без чого вона не уявляє свій мейк-ап? Без туші, – відповіла зірка і додала секрет: зараз вона з накладними віями. А улюблений спосіб провести день – це однозначно спа.

Посмішка сина, снікерси, туш і спа: Єва Лонгорія розповіла, без чого не уявляє свого життяЄва з чоловіком і сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Якщо б їй потрібно було вибрати одне блюдо, яке вона буде до кінця життя, це буде такос. Також актриса зізналася в любові Рікі Мартіну, Дубаю і зізналася, що обожнює робити селфі.

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