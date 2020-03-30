Готуємо фігуру до літа: 45-річна Єва Лонгорія показала вправи для пружних сідниць (відео)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка часу дарма не втрачає

Єва Лонгорія на карантині не сумує. Активна зірка регулярно викладає в мережу масу роликів, які записує у своєму будинку. Вона говорить про свої робочі та благодійні проекти, закликає всіх сидіти вдома, показує улюблені страви... І ось, нарешті, справа дійшла до спорту.

Єва показала вправи для сідниць (відео: instagram.com/evalongoria)

Актриса, якій у березні виповнилося 45 років, відома своїм ідеальним тілом. Знаменита красуня до самоізоляції обожнювала ходити займатися у фітнес-зал, де під керівництвом тренера відточувала свої досконалі форми. Єва – практично рекордсмен за кількістю надихаючих роликів, які можуть стати відмінним підмогою для всіх бажаючих знайти бажаний рельєф. І, схоже, карантин не став для Лонгорії приводом відпочити від фізичної активності.

Єва знайома ідеальним тілом (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса записала новий ролик, де займається фітнесом в саду. Зірка використовує спеціальний тренажер-гумку для тренування сідниць. Також вона виконує масу інших вправ, включаючи класичні «ножиці» для преса. Для заняття вона одягла рожеві легінси і чорний спортивний світшот. Таким чином, продемонструвавши, що фоловерам є до чого прагнути. Пружні сідниці, стрункі ноги, залізний прес – все це можна легко отримати в домашніх умовах, поки всі змушені сидіти на карантині.

У підписі Єва розповіла передісторію захоплення цим фітнес-дивом. Виявляється, тренажер подарувала їй її улюблена візажистка. «Розробляючи цю дупу! Вирішила пробити нове обладнання для тренувань, не виходячи з дому... Це не реклама, мій візажист @beautybyelan дала мені багато років тому!!! І нарешті я намагаюся це зробити. Це так просто у використанні і відмінно підходить для вашого заду! Спасибі, Елан!», – написала Лонгорія.

До речі, фігурує в ролику і малюк Санті. Поки мама займається, він вивчає місцевість, грає і з радістю позує мамі в камеру.