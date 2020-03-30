ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Готуємо фігуру до літа: 45-річна Єва Лонгорія показала вправи для пружних сідниць (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 19:34
Готуємо фігуру до літа: 45-річна Єва Лонгорія показала вправи для пружних сідниць (відео)
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка часу дарма не втрачає

Єва Лонгорія на карантині не сумує. Активна зірка регулярно викладає в мережу масу роликів, які записує у своєму будинку. Вона говорить про свої робочі та благодійні проекти, закликає всіх сидіти вдома, показує улюблені страви... І ось, нарешті, справа дійшла до спорту.

Єва показала вправи для сідниць (відео: instagram.com/evalongoria)

Актриса, якій у березні виповнилося 45 років, відома своїм ідеальним тілом. Знаменита красуня до самоізоляції обожнювала ходити займатися у фітнес-зал, де під керівництвом тренера відточувала свої досконалі форми. Єва – практично рекордсмен за кількістю надихаючих роликів, які можуть стати відмінним підмогою для всіх бажаючих знайти бажаний рельєф. І, схоже, карантин не став для Лонгорії приводом відпочити від фізичної активності.

Готуємо фігуру до літа: 45-річна Єва Лонгорія показала вправи для пружних сідниць (відео)Єва знайома ідеальним тілом (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса записала новий ролик, де займається фітнесом в саду. Зірка використовує спеціальний тренажер-гумку для тренування сідниць. Також вона виконує масу інших вправ, включаючи класичні «ножиці» для преса. Для заняття вона одягла рожеві легінси і чорний спортивний світшот. Таким чином, продемонструвавши, що фоловерам є до чого прагнути. Пружні сідниці, стрункі ноги, залізний прес – все це можна легко отримати в домашніх умовах, поки всі змушені сидіти на карантині.

У підписі Єва розповіла передісторію захоплення цим фітнес-дивом. Виявляється, тренажер подарувала їй її улюблена візажистка. «Розробляючи цю дупу! Вирішила пробити нове обладнання для тренувань, не виходячи з дому... Це не реклама, мій візажист @beautybyelan дала мені багато років тому!!! І нарешті я намагаюся це зробити. Це так просто у використанні і відмінно підходить для вашого заду! Спасибі, Елан!», – написала Лонгорія.

До речі, фігурує в ролику і малюк Санті. Поки мама займається, він вивчає місцевість, грає і з радістю позує мамі в камеру.

У масці і без макіяжу: Ольга Сумська показала свій ранок на карантині Кетрін Зета-Джонс з донькою викупала "малюка" Тейлора Дугласа (відео)
Новини України Єва Лонгоріяактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся