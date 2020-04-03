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Це треба бачити! Єва Лонгорія приголомшила кількістю взуття у своєму гардеробі

Lite » Мода 03.04.2020 - 19:29
Це треба бачити! Єва Лонгорія приголомшила кількістю взуття у своєму гардеробі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса похвалилася новою колекцією

Єва Лонгорія не перестає дивувати своїх шанувальників. Вона вже встигла показати, як займається під час карантину спортом, щоб тримати тіло в тонусі. Потім демонструвала кулінарні здібності, а також ігри з сином. А цього разу 45-річна красуня вирішила повести фоловерів у святая святих – свою гардеробну. По суті, таким чином, вона вбила одразу двох зайців: захопила шанувальників кількістю і різноманітністю взуття, а також прорекламувала нову колекцію, яку розробила для великого польського інтернет-магазину.

Єва показує нову колекцію взуття (відео: instagram.com/evalongoria)

«Тільки подивіться, що я отримала!...», – початку Єва своє відео з захопленого оклику. А пізніше пояснила важливість даної лінії. Так, вона носить благодійний характер – частина коштів піде на боротьбу з коронавірусом. «До 5 квітня 10% від будь-якого продукту Eva Longoria йде на допомогу постраждалим від коронавіруса в Польщі. Залишайтеся удома і допоможіть нам згладити ситуацію в усьому світі. Разом ми впораємося з цим», – додала Лонгорія.

В коментарях Єва отримала масу похвал і подяк. Особливо раділи посту шанувальники зірки з Польщі. Також багато з них відзначили, що навряд чи когось цікавить шопінг, хіба що в супермаркет за продуктами. Втім, у колекції є взуття на всі пори року, так що вона в будь-якому випадку не втрачає своєї актуальності на період після ізоляції.

Це треба бачити! Єва Лонгорія приголомшила кількістю взуття у своєму гардеробіЗірка вдома не сумує (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, Єва – одна з найбільш стильних знаменитостей, яка часто радує незвичайними і яскравими образами на своїй сторінці. Зірка любить сама складати аутфіти для світських виходів і деколи навіть для червоних доріжок, продумуючи кожну деталь, а потім вражаючи фанатів по всьому світу. Тому створення взуттєвої колекції стало логічним продовженням її захоплення. Цікаво, що часто вона приміряє речі від своєї кращої подруги Вікторії Бекхем. Що не дивно: як-то Єва зізналася, що вважає екс-перчинку найбільш обізнаною в питаннях моди і стилю. За словами Лонгорії, дружина Девіда Бекхема – єдина, кого б вона брала на кожен шопінг. Що ж, чудовий вибір!

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