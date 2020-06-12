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Фітнес-ікона: Ізабель Гулар мотивувала спортивною фігурою в крихітному бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2020 - 21:32
Фітнес-ікона: Ізабель Гулар мотивувала спортивною фігурою в крихітному бікіні
Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

35-річна зірка порадувала новим горчим фото

Ізабель Гулар зараз знаходиться в Сен-Тропе, куди вирушила відразу після вимушеного "ув'язнення". Модель Victoria's Secret гуляє, засмагає і просто насолоджується життям. А заодно, зрозуміло, демонструє літні аутфіти і спокусливі образи у вечірніх вбраннях і бікіні. Також нещодавно бразильська красуня була спіймана папараці на прогулянці з друзями. У джинсових міні-шортах, кроп-топі білосніжного кольору, білих босоніжках і з сумочкою Fendi, вона виглядала так привабливо, що миттєво потрапила в перші рядки всіх модних і новинних порталів.

Фітнес-ікона: Ізабель Гулар мотивувала спортивною фігурою в крихітному бікініНове фото Ізабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

У своєму мікроблозі дівчина намагається постити образи і більш гарячі. Цього разу вона показала фото в яскраво-зеленого відтінку бікіні. 35-річна красуня стоїть на дереві, повернувшись до камери напівбоком. Такий ракурс вигідно підкреслив точені тіло моделі – її тонку талію, залізний прес, пружні сідниці і нескінченно довгі ноги. Ізабель ефектно прогнулася, тряхнув розкішними волоссям так, щоб вони розсипалися, наче в рекламі. Життєрадісне фото стало справжньою мотивацією для фанатів, які почали хвалити фігуру Гулар.

Фітнес-ікона: Ізабель Гулар мотивувала спортивною фігурою в крихітному бікініІзабель славиться своєю досконалою фігурою (фото: instagram.com/izabelgoulart)

До речі, настільки досконала форма – це заслуга генетики, а також прищепленої з дества любові до спорту, впевнена Ізабель. Спекотна бразилійка зізнається, що не відмовляє собі ні в чому: «Я їм абсолютно все! Але найбільше люблю м'ясо. У Бразилії готують чудові стейки». Подібно своїй колезі – ще одній бразильській красуні Алессандрі Амбросіо – вона буквально виросла на пляжі. «Переломного моменту або якоїсь доленосної історії, після якої я почала посилено стежити за собою, не було. Я народилася в Сан-Паулу і з дитинства проводила весь вільний час на пляжі», – ділиться вона. Дівчина обожнювала займатися бігом, гімнастикою, волейболом та футболом.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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