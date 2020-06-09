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Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 21:34
Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні
Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель підкорює мережу

Ізабель Гулар – одна з найвідоміших моделей у світі, яка звикла надихати мережу своїми спортивними тренуваннями. Знімати мотивуючі ролики – справжнє хобі красуні. Як, втім, і демонструвати результат своїх тренувань – досконале тіло. Зовсім нещодавно 35-річна зірка показала, як виглядає в ультракоротких мереживних шортиках. А цотого разу зупинилася на вишуканій вечірній сукні.

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукніНове фото Ізабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель позує, повернувшись до камери спиною. Вона підняла руки над головою, тим самим підкресливши плавність ліній своєї ідеальної фігури. Тонка талія, розкішні берда і довгі ноги, які вже стали її «візитною карткою», знову схвилювали фанатів. Вони заходилися писати дівчині компліменти і захоплюватися її красою.

  • Вау!
  • Чудова
  • Прекрасна
  • Абсолютно неповторна
  • Вау і вау!
  • Завжди прекрасна в чорному
  • Так елегантна
  • Прекрасна леді
  • Така красива

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Просто вау! Ізабель Гулар похвалилася досконалою фігурою у вишуканій вечірній сукні

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/izabelgoulart)

До речі, це перша поїздка Ізабель після карантину. Гулар вирушила в Сен-Тропе, звідки вже встигла показати не тільки свої літні аутфіти, але і красу навколишньої обстановки. Особливу увагу в мережі привернув особняк, де зупинилася зірка. В будинку знаходиться відома скульптура балерин роботи Джеффа Кунса. На їх фоні і з'явилася дівчина. Цей твір належить до цілої серії, над якою художник працював у 2010-2015 роках.

Нагадаємо, Ізабель народилася в Бразилії. Але в її жилах тече також італійська кров. Свою модельну кар'єру дівчина почала в 14 років, коли переїхала в столицю штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю. Ізабель брала участь у показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren і Stella McCartney. А також знімалася для обкладинок найвідоміших модних журналів, включаючи GQ, Vogue, l'officiel, Marie Claire і Esquire. Перша поява Гулар на подіумі Victoria's Secret Fashion Show відбулося у 2005-му році, а вже в наступному вона увійшла до складу «ангелів» Victoria's Secret.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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