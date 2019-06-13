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Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 17:22
Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша віддала перевагу вбранню світлих відтінків

Донька популярної співачки Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова не відстає від зіркової мами в частині модних образів. Дівчинка стежить за тенденціями і вибирає трендові речі і луки, демонструючи свої експерименти зі стилем підписникам в Instagram. Крім того, вона вирішила піти по стопах "суперблондинки" і посилено займається вокалом і навіть вже співає на сцені. Також не чужа Маші і блогерська стезя – вона вирішила спробувати себе в цьому модному нині амплуа, а також пообіцяла навіть запустити марафон зі схуднення. Дівчина не втратила можливість показати стильні літні луки в нюдовых тонах, записавши ролик для шанувальників.

Маша приміряла легку футболку з принтом у вигляді милих агенлочков і джоггери світло-мигдалевого відтінку з трендовим текстильним поясом. Другий образ дівчини – шорти бежевого відтінку з завищеною талією, топ на широких бретелях в тон і чорна баска.

Дочка зірки дефілює на фоні квітучих кущів троянд по зеленому газону, тримаючи в руках пухнастого улюбленця – помаранского шпіца по кличці Тіна.

"Як вам такий формат відео? Також хочу вам розповісти про те, що завтра я починаю вести марафон зі схуднення у себе в сториз, там разражусь все докладніше", - пообіцяла дочка співачки, заінтригувавши того шанувальників.

Підписники юної модниці стали ділиться своєю думкою про її літніх луки, а також не забували робити Маші компліменти.

"Перший прикид мені більше сподобався!", "Фігура супер!", "Яка ж ти мила! Крута мала", "Дуже красива. Дуже подобається цей формат", "Красуня", "Дуже крута", "Відео вогонь. Машенька ти красуня, як завжди!", "Круте відео! Молодець, Машка", "Ти дуже гарна", - писали фоловерів.

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Фігура супер! Донька Полякової похвалилася нюдовыми літніми луками

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової продемонстрировала стильний образ в комбінезоні з трендовим текстильним поясом.

Раніше Маша Полякова показала свою прогулянку на коні . Для кінного променаду вона вибрала червоні штани, чорну футболку, спортивне взуття та захисний шолом.

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