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Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 17:22
Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша отдала предпочтение нарядам светлых оттенков

Дочка популярной певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова не отстает от звездной мамы по части модных образов. Девочка следит за тенденциями и выбирает трендовые вещи и луки, демонстрируя свои эксперименты со стилем подписчикам в Instagram. Кроме того, она решила пойти по стопам "суперблондинки" и усиленно занимается вокалом и даже уже поет на сцене. Также не чужда Маше и блогерская стезя – она решила попробовать себя в этом ныне модном амплуа, а также пообещала даже запустить марафон по похудению. Девушка не упустила возможность показать стильные летние луки в нюдовых тонах, записав ролик для поклонников.

Маша примерила легкую футболку с принтом в виде милых агенлочков и джоггеры светло-миндального оттенка с трендовым текстильным поясом. Второй образ девушки – шорты бежевого оттенка с завышенной талией, топ на широких бретелях в тон и черная баска.

Дочь звезды дефилирует на фоне цветущих кустов роз по зеленому газону, держа в руках пушистого питомца – помаранского шпица по кличке Тина.

"Как вам такой формат видео? Также хочу вам рассказать о том, что завтра я начинаю вести марафон по похудению у себя в сториз, там разражусь все подробнее", - пообещала дочь певицы, заинтриговав поклонников.

Подписчики юной модницы стали делится своим мнением о ее летних луках, а также не забывали делать Маше комплименты.

"Первый прикид мене больше понравился!", "Фигура супер!", "Яка ж ти мила! Крута мала", "Очень красивая. Очень нравится этот формат", "Красотка", "Очень крутая", "Видео огонь. Машенька ты красотка, как всегда!", "Крутое видео! Молодец, Машка", "Ты очень красивая", - писали фолловеры.

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что дочь Оли Поляковой продемонструвала стильный образ в комбинезоне с трендовым текстильным поясом.

Ранее Маша Полякова показала свою прогулку на лошади . Для  конного променада она выбрала красные штаны, черную футболку, спортивную обувь и защитный шлем.

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